Coalitie wil overname AEB door Alkmaarse huisvuilcentrale

Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) Beeld ANP

Volgens ingewijden geniet een samenvoeging van AEB en HVC, een coöperatieve vuilverbranding uit Alkmaar en Dordrecht, de grote voorkeur van de linkse partijen in het Amsterdamse stadsbestuur. Een groot deel van AEB ligt sinds begin juli stil, vanwege technische problemen en grote veiligheidsrisico’s voor het personeel. Woensdagochtend maakte wethouder Udo Kock (D66) bekend dat hij opstapt, omdat het stadsbestuur niet instemt met zijn voorstel om AEB te privatiseren met hulp van een commerciële partij. Dit zou praktisch gezien betekenen dat AEB in de huidige vorm surseance moet aanvragen, waardoor een nieuwe eigenaar allerlei onrendabele delen van failliet kan laten gaan.

Coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en SP doen desondanks liever zaken met HVC. Deze vuilverbranding is eigendom van 46 gemeenten uit Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland en van zes waterschappen. Amsterdam zou een fors deel van de aandelen AEB willen afstaan in ruil voor een veel kleiner belang in HVC, melden diverse bronnen. Met de kennis van HVC zou AEB beter aangestuurd kunnen worden, terwijl de publieke belangen gewaarborgd blijven omdat HVC geen commercieel bedrijf is. Kock is sceptisch. “Privatisering is niet de enige denkbare oplossing, maar andere oplossingen zijn kostbaarder voor de gemeente en de Amsterdammers, risicovoller en bieden minder kans op een succesvolle doorstart van het bedrijf”, schreef hij in zijn ontslagbrief aan burgemeester Femke Halsema.

Er is nog geen definitieve deal met HVC, ook is niet duidelijk wat precies de financiële consequenties zijn van dit scenario voor de stad. Ook coalitiepartij D66 is nog niet overtuigd.

Bij HVC werken ongeveer 1000 medewerkers, waar vorig jaar een gezonde winst werd gemaakt van ruim 13 miljoen euro bij een omzet van 341 miljoen euro. Daarmee is HVC ruim twee keer zo groot als AEB.