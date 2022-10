Coalitie speelt hoog spel met doorzetten Meervaart in Sloterplas

De Zuidwestkant van de Sloterplas in Nieuw-West, waar het college het liefst het nieuwe gebouw van theater de Meervaart ziet. Beeld Marc Driessen

Maandag werd een nieuwe voorkeurslocatie bekend voor de nieuwbouw van de Meervaart in de Sloterplas, namelijk aan de Zuidwestoever, op de hoek van Lelylaan en Meer en Vaart. Een streep door de rekening voor critici die hoopten dat het prestigeproject zou sneuvelen door de moeilijkere financiële omstandigheden.

En hoewel benadrukt wordt dat de nieuwbouw van de Meervaart meegenomen wordt in het voorjaar als er definitieve beslissingen vallen over toekomstige investeringen, is er met de nieuwe gebiedsplannen – mits een raadsmeerderheid instemt – een trein vertrokken die moeilijk te stoppen is.

Hoog spel

De Meervaart is een project waar vingerafdrukken op zitten van de hele coalitie. GroenLinks had met Marieke van Doorninck en Touria Meliani in de vorige collegeperiode twee wethouders die zich eraan verbonden. Meliani wil nu doorpakken en met D66-wethouder Reinier van Dantzig de stad een icoon geven. De PvdA wil in het kader van ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’ júist in Nieuw-West een cultuurtempel bouwen.

Tegelijkertijd speelt de coalitie hoog spel. De oppositie zal het geld voor de Meervaart afzetten tegen andere investeringen, zeker als die op de lange baan dreigen te worden geschoven: denk aan de bruggen over het IJ of nieuwe investeringen in het onderhoud van kades en bruggen.

Daarnaast zullen investeringen in de Meervaart bij elke geplande bezuiniging of lastenverzwaring worden genoemd. Soms onterecht; voor nieuwe investeringen kan geld geleend worden en op een hogere schuld na gaat dat niet direct ten koste van de huidige begroting. Het beeld dat beklijft is echter: geld voor een prestigeproject, terwijl de bestaanszekerheid van een groeiende groep Amsterdammers onder druk staat.

Angst voor tegenstanders

Het slechte participatieproces rond de Meervaart heeft ondertussen veel goede wil afgebroken. Bij tegenstanders van bouwen in de plas is, mede door vrijgekomen ambtelijke documenten, het wantrouwen groot dat de gemeente vooral de eigen ideeën wil doordrukken.

Met de nieuwe plannen heeft de coalitie gedeeltelijk geluisterd naar kritiek. De voorkeurslocatie in het water in de zuidwesthoek zorgt voor minder aantasting van het uitzicht. De locatie is op dat stukje in het water niet in beschermd groen.

Het beschermde groen in die hoek was vorig jaar nog een reden voor PvdA en GroenLinks om een eventuele Meervaart daar op land minder geschikt te vinden. De coalitie zal overtuigend moeten aantonen dat het beschermde groen op land niet óók wordt aangetast door de bouw of de aanloop van bezoekers bij een Meervaart die net daarvoor in het water ligt.

Want vooral GroenLinks blijft kwetsbaar voor het verwijt te willen bouwen ten koste van natuur. Het standpunt van veel tegenstanders van bouwen in de Sloterplas, zoals de vereniging Vrienden van de Sloterplas, zal niet veranderen. Oppositiepartijen als CDA, SP en VVD vragen al langer om het überhaupt schrappen van nieuwbouw in de plas.

Grote projecten in Amsterdam

Tegelijkertijd is niets doen voor bijna de hele raad geen optie. Het huidige gebouw van de Meervaart is oud en een stadsdeel dat de komende jaren met 40.000 bewoners groeit heeft een volwaardig theater nodig.

De oppositiepartijen dragen als alternatief aan het oude gebouw te verbouwen; onhaalbaar volgens de gemeente. En als de raad instemt met het in de gebiedsplannen geplande maar omstreden hotel op de oude plek van de Meervaart is die optie definitief van de baan.

De nieuwbouw van de Meervaart is dan ook een belangrijke coalitietest. Lukt het nog om in Amsterdam grote projecten van de grond te krijgen? Na het schrappen van de OBA Next op de Zuidas weten oppositiepartijen dat blijven beuken op een project resultaat kan opleveren.

De coalitie zal, als het de rijen gesloten houdt en daarna het geld gevonden wordt, hopen op een Noord/Zuidlijnscenario. Daar verstomde veel kritiek na de uiteindelijke opening. De Meervaart zal hopen eind 2029 vooral weer geassocieerd te worden met wat het nu al is, een goedlopend theater.