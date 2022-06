Coalitie Bloemendaal valt nu al uit elkaar

Rob Slewe op zijn landgoed in Bloemendaal. Beeld Rink Hof

Het moest een historische coalitie worden. Voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis van Bloemendaal een college zonder de oppermachtige VVD. Maar nog voor GroenLinks, D66, PvdA, CDA en Zelfstandig Bloemendaal samen van start konden gaan, is de coalitie uit elkaar gevallen. Vandaag trok D66 de stekker uit de samenwerking door het vertrouwen op te zeggen in Rob Slewe, kandidaat-wethouder namens Zelfstandig Bloemendaal.

Aanleiding voor de vertrouwensbreuk is het integriteitsrapport dat eerder deze maand in de allereerste vergadering van de nieuwe raad werd besproken. Vijf raadsleden uit de vorige periode kregen een draai om de oren van de integriteitscommissie. Een van hen is Rob Slewe, die onder meer het verwijt krijgt vertrouwelijke informatie te hebben gedeeld met een journalist.

Integriteit

Voor D66 was de maat vol, zegt fractievoorzitter Vincent Verheij. “Voor ons weegt met name zwaar dat Slewe in maart tijdens een gesprek over de bevindingen met de commissie heeft laten weten hun oordeel niet te respecteren. Hij beschouwt de integriteitscommissie als een politiek instrument en lapt daarmee de spelregels van het lokaal bestuur aan zijn laars. Dat maakt hem in onze ogen niet bestuurswaardig.”

Slewe beschouwt de aanval op zijn integriteit als een politieke afrekening. “Ik heb twee jaar geleden per ongeluk een mail doorgestuurd naar een journalist. Ik heb dat uitgelegd aan de commissie en de commissie heeft die uitleg aanvaard. Uitgerekend op de dag van mijn installatie als wethouder worden de integriteitsrapporten op het laatste moment toegevoegd aan de agenda. Er moest een oude rekening worden vereffend.”

Slewe speelde een belangrijke rol in de bestuurlijke onrust die Bloemendaal jaren in zijn greep hield. Eerst als eigenaar van het landgoed Elswoutshoek die geen genoegen nam met de weigering van een vergunning voor het bouwen van een tweede woning, vervolgens als raadslid voor Hart voor Bloemendaal dat onder aanvoering van Marielys Roos een ware guerrilla voerde tegen het zittende college.

Hoofdpijndossier

Alle betrokken partijen sloten het hoofdpijndossier twee jaar terug af, maar het steekt nu toch weer de kop op. Verheij weerspreekt de beschuldiging van Slewe dat er sprake is van een vooropgezet plan om een ongewenste wethouder te dumpen. “Ik ben er helemaal niets mee opgeschoten. We hebben maanden onderhandeld over de nieuwe coalitie. Het gaat ons om het aanzien van en het vertrouwen in het lokaal bestuur.”

Bloemendaal zal in elk geval nog even moeten wachten op een nieuw college. Verheij hoopt dat het gesloten akkoord een goede basis vormt voor nieuwe gesprekken, maar GroenLinks-onderhandelaar Herbert Faber steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. “We zijn hier absoluut niet gelukkig mee. Slewe heeft een fout gemaakt, maar voor mij was het geen halszaak. We beraden ons nu op hoe het verder moet.”