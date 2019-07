Coalitie Amsterdam schrapt korting op mantelzorg

De vier coalitiepartijen SP, PvdA, GroenLinks en D66 dienen hiertoe vandaag een amendement in, dat daarmee kan rekenen op een meerderheid in de raad.

Het gemeentebestuur is van plan om dit en volgend jaar 400.000 euro te bezuinigen op de mantelzorg. Vanaf 2021 loopt die besparing op tot 1,4 miljoen. Het college stopt onder meer met de cadeaubon van 20 euro voor Amsterdammers die vrijwillig hun zieke naasten helpen. Ook krijgen instellingen minder subsidie om mantelzorgers bij te staan met coaching en opleidingen.

De coalitie schrapt deze bezuiniging nu voor dit jaar, de cadeaubon voor 2019 is gered. In 2020 gaat de besparing terug van 4 naar 3 ton.

De bezuiniging van 1,4 miljoen vanaf 2021 staat echter nog overeind. Erik Flentge (SP): “We halen eerst van tafel wat nu direct speelt, maar hebben wel de intentie om verder te zoeken.”

Weinig ruimte

Volgens Flentge is de financiële ruimte beperkt om alle bezuinigingen te schrappen. Het gemeentebestuur zet tientallen miljoenen opzij om tekorten in met name de Jeugdzorg weg te werken. En er komt nog een extra korting aan van het Rijk, die oploopt tot 50 miljoen per jaar. “We hebben het geld overal vandaan gehaald,” aldus Flentge. De 5 ton die van de ­bezuinigingen af gaat, komt uit een potje voor internationalisering in het onderwijs.

Het voorstel van de oppositie om alle bezuinigingen op de mantelzorg te schrappen en dan maar geen nieuwe bibliotheek te bouwen op de Zuidas, krijgt geen steun vanuit de coalitie. Volgens Flentge gaan de investeringen in OBA Next pas over een paar jaar lopen en is het geld voor de mantelzorg nu nodig. Bovendien hechten de partijen aan een maatschappelijke voorziening in het kantorengebied.