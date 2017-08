COA mag tijdelijk asielzoekerscentrum in Nieuw-West bouwen

Een buurtbewoner wilde dat de bouw werd stilgelegd. Anders dan de buurtbewoner, vindt de rechter dat de gemeente wel voldoende heeft gemotiveerd waarom een bouwvergunning is verleend voor een nieuw asielzoekerscentrum: de gemeente heeft toegezegd aan het COA dat er tweeduizend opvangplekken in Amsterdam worden gecreëerd.



Daarnaast meent de rechter dat de gemeente voldoende maatregelen heeft genomen om een stijging van de criminaliteit in de buurt te beperken. Zo zijn er camera's geplaatst en staat het politiebureau op nog geen kilometer afstand.



Overbrugging

Het azc op sportpark Ookmeer gaat alleen dienen als overbrugging na de sluiting van de locatie in de Bijlmerbajes op 1 januari 2018, tot de opening van een nieuw azc in de Houthavens.



Deze locatie gaat naar verwachting midden 2019 of 2020 open. Dat betekent dat het azc op de plek van de oude Academie voor Lichamelijke Opvoeding aan de Willinklaan voor slechts twee tot drie jaar is.