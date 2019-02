CNV: 'Zorgen om veiligheid medewerkers brandweer'

'Als er zo weinig vertrouwen is in de korpsleiding, kunnen de medewerkers er niet meer van op aan dat ze hun werk veilig kunnen doen,' schrijft CNV-bestuurder Bart Schnoor in een persbericht.



Zondag berichtte AT5 in het bezit te zijn van een anonieme brief van medewerkers van het Amsterdamse branweercorps, waarin het vertrouwen in het bestuur werd opgezegd. Hoeveel medewerkers de strekking van de brief ondersteunen is echter niet duidelijk.



Toch is het voor het CNV genoeg reden voor zorgen. Deze week overlegt CNV Overheid met andere bonden over eventuele gezamenlijke reactie. 'Die brandweerlieden moeten nu een brandend pand in terwijl de interne verhoudingen beroerd zijn. Je moet in zo'n geval kunnen rekenen op de organisatiem,' aldus Schnoor. 'Ze zouden bang zijn voor vervolging.'



Het belangrijkste is volgens Schnoor dat het vertrouwen weer hersteld wordt tussen de partijen. 'Dat de rust terugkeert en daarmee de veiligheid weer gewaarborgd is.'



Conflict

Het conflict tussen de medewerkers en de brandweerleiding speelt al een tijd. Femke Halsema stelde Nederlands generaal Peter van Uhm aan om samen met commandant Leen Schaap de slechte verhoudingen binnen het korps weer goed te krijgen.



