Clyde Semmoh (1968- 2021): inspirerende alleskunner met gevoel voor stijl en een open mind

Clyde Semmoh was de eerste Nederlandse profskater, dj en stylist, maar bovenal een zeer, zeer geliefd persoon. Condoleances stromen binnen uit Los Angeles, New York en Japan. ‘Clyde heeft ongelooflijk veel mensen geraakt. Ik heb het gevoel dat half Amsterdam huilt.’

Zijn vrienden zijn er kapot van. Dat Covid-19 Clyde Semmoh, de gentle giant, eronder heeft gekregen, en hoe ongelooflijk snel dat is gegaan. Vrijdagavond met spoed opgenomen op de ic, zaterdag rond het middaguur overleden. “Hij wist dat hij corona had, maar was veel zieker dan hij zelf door had,” zegt zijn vriend, stand-upcomedian Howard Komproe. Clyde Semmoh werd 52 jaar en laat een vriendin en vierjarige dochter na.

Mixtapes

“Clyde was de onzichtbare leider in alles,” zegt Komproe. “Hij stond aan de basis van de Nederlandse skatecultuur, en werd Europees agent voor Amerikaanse skatemerken die hij in de jaren negentig in zijn winkel Vibes aan het Singel, ging verkopen.”

Als dj was hij een pionier met zijn mix van stijlen. Als dj Uncle Clyde draaide hij niet alleen lekkere plaatjes, hij liet ook weten waar muziek vandaan kwam. Komproe: “Als je na zo’n avond naar huis ging, was je een stuk wijzer geworden.” Semmohs mixtapes, cassettebandjes die hij Something Else noemde, waren tot ver in het buitenland geliefd. Hij verkocht ze op straat, tussen het skaten door.

Cadeautje aan jezelf

Clyde Semmoh, van Surinaamse komaf, grotendeels opgegroeid in Amsterdam-Oost, was een levensgenieter, zegt Komproe. “‘Altijd zorgen dat je er goed uitziet en lekker eten, dat is een cadeautje aan jezelf,’ tipte hij me ooit. ‘Never settle for less’.”

Vriend Dimitri Madimin draaide samen met Semmoh in clubs en op feesten in Amsterdam, Rotterdam, Berlijn, Italië en Spanje. Ook hadden ze twaalf jaar samen een avond in Club Up, genaamd Kiss. “Skaten, muziek en streetstyling, het liep bij hem allemaal naadloos in elkaar over,” zegt Madimin. “Clyde kon moeiteloos een brug slaan tussen hiphop en elektronische muziek. Hij hield ervan nieuwe muziek te introduceren, dat ging van hiphop tot funk en afrobeat en daarbij ging hij altijd de diepte in.”

Ferrari

Jeugdvriend Ricardo Wijngaarde herinnert zich het moment dat hij Semmoh ontmoette. “Het was in 1985, voor de Stadsschouwburg en ik dacht: wow, dát is een echte skater. Het was de manier waarop hij op zijn board reed, een bepaalde flow. Ik ben op hem afgestapt en vanaf dat moment waren we dikke mik. We hebben samen veel geskate, maar Clyde was next level. Ik was de Lada, hij de Ferrari, maar dat maakte hem niets uit. Daarom inspireerde hij als skater ook zoveel jongeren, van welke afkomst dan ook.”

Eind jaren tachtig werd Semmoh de eerste Nederlandse profskater. Wijngaarde: “Bij het WK eindigde hij op de tweede plek, maar daar schepte hij nooit over op. Winnen was niet zijn drive. Ik zag hoe grootheden als Tony Hawk en Steve Caballero naar hem keken: vol ontzag. Clyde bezat net als zij het pure skate-dna. Hij was zo stijlvol, hij kon de simpelste trucs op een manier uitvoeren dat je dacht: holy shit.”

Een inspirerende, innemende alleskunner, noemt Wijngaarde zijn vriend. “Hij stond voor iedereen klaar.” Sunny Jansen, global pr-manager van Daily Paper en trans: “Clyde was speciaal voor me, omdat hij me vanaf dag één, back in the nineties, accepteerde zonder oordeel. Amen.”

Tweedjasje en Mickey Mouse-pet

Peter van Rhoon, die vijftien jaar met Semmoh samenwerkte, benadrukt die open houding. “Clyde was vanaf dag één als stylist betrokken bij CODE magazine, een tijdschrift over streetwear, maar hij pakte nooit de limelight. Hij was een initiator en verbinder pur sang, hij heeft ongelooflijk veel mensen geraakt. Ik heb het gevoel dat half Amsterdam huilt.’

Semmohs eigenzinnige kledingstijl wordt geroemd: klassiek gemixt met street- een workwear. “Al droeg hij een vlinderdasje, hoed en een tweedjasje, die skater zat er altijd nog wel in, zegt Spike Spijker van merk Jouez les Enfants. “Met natuurlijk net de goede sneakers, of een Mickey Mouse-pet erbij.” Stylist Alex van der Steen noemt Semmoh ‘een heel fijn mens’. “Er is veel hypocrisie in de modewereld, maar Clyde deed daar nooit aan mee. Als hij je kon helpen, deed hij dat.”

Als de covidmaatregelen het toelaten, willen zijn vrienden op Clyde Semmohs verjaardag in juli een herdenkingsbijeenkomst organiseren. Op gofundme.com wordt geld ingezameld voor Semmohs uitvaart, een fotoboek van zijn werk en een fonds voor zijn vierjarige dochtertje. Het doel van 25.000 euro was binnen een dag ruimschoots overschreden.