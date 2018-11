Clusius College: parkeergeld gaat ten koste van lessen

Dat het hem goede docenten gaat kosten, daar is Pieter Roelofs het meest bevreesd voor. "Amsterdam heeft de mond vol van het aantrekken en behouden van docenten in de stad, maar als school worden we gewoon opgezadeld met ­extra ­parkeerkosten voor die leraren."



Roelofs, die vestigingsdirecteur is van het ­Clusius College in Noord, weet niet meer of hij blij of juist ontevreden moet zijn dat bij zijn school met spoed betaald parkeren is ingevoerd. "Sinds in de omliggende buurten moet worden betaald, per 1 juli, staat het bij ons in de ­Rode Kruisstraat steeds tjokvol. Nu wij hier met ingang van januari volgend jaar ook moeten betalen, zal dat waarschijnlijk ruimte geven, maar het betekent voor ons wel een forse kostenpost."



Want dat Roelofs degene is die het parkeergeld moet gaan betalen, dat lijdt voor hem geen twijfel. "Wij zijn een groene vmbo-school, alleen om die reden al zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid. Van de 47 personeelsleden die hier rondlopen, komen er 18 met de auto: dat is het resultaat van veel inspanningen om docenten op een andere manier te laten reizen. Als ik hen zelf moet laten betalen voor parkeren, weet ik één ding zeker: dan ben ik ze kwijt. Dan zoeken ze wel een baantje buiten de stad."



Het Clusius draait dus op voor de kosten, zegt Roelofs, die verwacht zo'n 25.000 euro per jaar kwijt te zullen zijn aan parkeerkosten. "Iemand moet dat betalen en als ik dat doe, dan is er maar één mogelijkheid: het moet uit mijn budget ­komen. Op die manier gaat deze maatregel dus rechtstreeks ten koste van het onderwijs aan de Amsterdamse jeugd. Ik vind het nauwelijks te verteren. Kennelijk is dit de sanctie voor wie in Amsterdam een school probeert te runnen."