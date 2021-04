ClubWalk: iets van stapgevoel, eventjes dan, en slechts met z’n tweetjes

Clubben in coronatijd doe je met z'n tweetjes, voor Doortje de Vries en Bas Lucas is dat plezier genoeg. Beeld Jean-Pierre Jans

Voor de ingang van de Supperclub op het Singel, het beginpunt van de tour, staat om stipt half vier een groepje van zes te wachten totdat ze naar binnen mogen. Voordat ze na ruim een jaar de nachtclub mogen betreden, wordt vrolijk uitgelegd wat de bedoeling is.

Het concept is simpel: de ClubWalk (47,50 euro) voert je in zo’n anderhalf uur - oftewel 5000 stappen - langs vijf verschillende clubs. Bij iedere zaak loop je met maximaal twee personen tegelijk kort over de dansvloer, geniet je van de muziek en drink je buiten je cocktail op. Naast de Supperclub doen de Kopstootbar, Club NL, Escape en Disco Dolly mee.

‘Een mooi alternatief’

Suzanne Verhees (28) en Jerry den Boer (28) horen bij de vriendengroep. “Op een gegeven moment mis je de clubs wel en wil je op de een of andere manier uitgaan. Dan is dit toch een mooi alternatief,” vindt Verhees. “We zijn erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Waarschijnlijk is het gewoon even een drankje doen en weer doorgaan. Toch leuk, weer eens wat anders.”

De mensen in de rij staan in groepjes van twee. Naast hen hangt een rood lint. Behalve een roze festivalbandje met ‘clubwalk’ erop en een stempel op hun rechterhand krijgen ze, eenmaal binnen, een koptelefoon mee.

De gasten kijken om zich heen en bewonderen de lichtshow. Vroeger was dit de normale gang van zaken, maar het lijkt nu extra speciaal.

Sushi en cocktails

Het stel Doortje de Vries (24) en Bas Lucas (27) betreedt dansend de Supperclub. “Van dit dansen ben ik al helemaal buiten adem,” zegt De Vries lachend tegen haar vriend. Aangekomen bij de bar krijgen ze eerst een doosje sushi in de hand gedrukt. Daarna lopen ze naar de tweede etage waar een cocktail staat te wachten. “Het is een lemon cocktail. Lekker maar wel erg zuur.” De cocktails moeten buiten worden opgedronken.

Ze doen de ClubWalk vanwege Lucas’ verjaardag deze week. “Je krijgt een beetje dat stapgevoel terug. Eigenlijk besef je nu nog meer dat je het uitgaansleven mist,” vertelt Lucas. De Vries is het hiermee eens. “Zo’n walk is veel te kort. Je bent bij elke club maar een paar minuten binnen. Deze middag zou wel langer mogen duren.”.

“We hadden er onwijs veel zin in,” vertelt initiatiefnemer Joeri Salet (28) terwijl hij ondertussen naar de blije gezichten van de mensen kijkt. “Iedereen snakt naar het clubgevoel. Nu kunnen mensen dat eindelijk weer even ervaren. Het is natuurlijk nog lang niet waar we naartoe willen, maar we mogen na ruim een jaar eindelijk weer iets ondernemen. En dat is fantastisch.”

Uitverkocht

Elk paar heeft een ander tijdslot. Dat de ClubWalk bij velen populair is, zagen de vijf bekende Amsterdamse nachtclubs meteen. De achthonderd tickets waren binnen een aantal dagen uitverkocht. “Er staat nu toch wel een hoge druk op dat het een succes moet worden,” vertelt Salet. “Ik hoop vooral dat iedereen er veel plezier uithaalt.” Volgens Salet is de walk in ieder geval erg bijzonder: “Waar je hier normaal met duizend man staat, heb je de club nu voor heel even voor z’n tweeën.”

Na de eerste club te hebben bezocht komen vriendinnen Sharon van Rossum (25) en Les Lazzus Moralus (38) wandelend aan bij Escape. In tegenstelling tot de andere gasten, zijn de twee vrouwen uit Arnhem niet helemaal tevreden met de wandeling. “Ik kwam er een aantal dagen geleden pas achter dat het een silent disco was, ” zegt Morales.

‘Geen echt clubgevoel’

“Ik dacht dat er een dj stond en dat we daar dan langs zouden lopen. De koptelefoons geven nu niet een echt clubgevoel.” Toch gaan de twee er het beste van maken. Van Rossum: “De cocktails zijn lekker, het eten is goed en het weer zit mee”. Het is sowieso al een heel leuk uitje.”

“Voor horecapersoneel zijn de afgelopen maanden gigantisch saai geweest, nu is hier eindelijk ook weer wat reuring”. In het donkere danscafé staat bedrijfsleider Rick Kol (36) achter de bar klaar om cocktails uit te delen. Zelfs na ruim een jaar gesloten te zijn geweest, hangt in Escape nog steeds de geur van rook en bier.

“Het is erg leuk om weer gasten te ontvangen. Natuurlijk kunnen mensen ook thuis cocktails drinken, maar ze kiezen er bewust voor om deze tour te doen. Dit laat zien dat er behoefte is aan uitgaan en feestelijkheid. Hopelijk kunnen we clubs en kroegen binnenkort zelftesten invoeren, waardoor wij ook weer snel open kunnen. Het leven is namelijk voor velen op dit moment oersaai.”