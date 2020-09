Clubs ‘woest’ na bekendmaken uitzonderingen: ‘We zijn kennelijk niet van belang’

De Bitterzoet. Clubs vinden het moeilijk te verkroppen dat bijvoorbeeld Paradiso wel 250 mensen mag ontvangen. ‘Waarom zij wel, en wij niet?’ Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Eerst niet, toen toch weer wel: terwijl veel culturele instellingen en nachtclubs te horen kregen dat zij zich aan de dertigpersonenregel moeten houden, kregen onder meer Paradiso, Melkweg, Carré en Het Concertgebouw woensdagmiddag te horen van burgemeester Femke Halsema dat zij wél maximaal 250 bezoekers mogen ontvangen. Een hoop optredens en concerten kunnen daarom toch doorgaan, zij het in kleinere vorm.

Dat is tegen het zere been van het clubcircuit. Pieter de Kroon, voorman van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC), vindt dat de ‘situatie een puinhoop aan het worden is. “Je moet een gelijk speelveld creëren. Ik gun het de instellingen die 250 mensen mogen ontvangen, maar het is niet eerlijk en totaal niet te verantwoorden. Je brengt nu mensen naar de stad voor een concert, terwijl anderen niet eens op hun werk mogen komen.”

Subsidies

Dat veel van de instellingen ook subsidie ontvangen, maakt zijn achterban ‘woest’, zegt hij. “Deze instellingen ontvangen normaal al subsidie en mogen door de crisis ook nog eens aanspraak maken op extra subsidies. Wij hebben alleen NOW gehad.”

Bruno Hartmann van Warehouse Elementenstraat in West laat weten ‘erg boos’ te zijn. “We zouden aankomend weekend met Oktoberfeesten een fijne zitomgeving maken. Daarvoor hebben we duizenden euro’s geïnvesteerd en dan mag het niet doorgaan. Los van de financiële gevolgen die dit heeft, is het niet te verkroppen dat er aankomend weekend andere locaties zijn die wel een uitzonderingspositie krijgen. Paradiso is de mooiste zaal van Nederland, maar zij verdienen hun geld met precies hetzelfde. Ik gun het ze uiteraard, maar ik wil weten: waarom zij wel, en wij niet?”

Wethouder Meliani

Eigenaar van De Marktkantine, Eelko Anceaux , had gehoopt dat er anders besloten zou worden door burgemeester Halsema. “Toen er een statement werd gemaakt voor instellingen en locaties die belangrijk zijn voor de stad, had ik verwacht dat ze wel verder zouden kijken dan naar de gesubsidieerde neuzen. In de laatste maanden is mijn zaak acht keer gecontroleerd en iedere keer was het goed. Dan doe je zo je best en word je niet in deze lijst opgenomen, terwijl het met het aantal vierkante meters prima kan bij ons.”

“Maandag is er voor het eerst een gesprek geweest tussen het OAC en wethouder Touria Meliani,” gaat Anceaux verder. “Ze was nu pas voor het eerst bereid om met ons te praten. Dat geeft aan hoe hoog wij op het lijstje van de wethouder staan. Al maanden probeerden we met haar in gesprek te komen en maandag waren we pas welkom.”

Volgens voorman De Kroon was het ‘een goed gesprek’ dat het OAC maandag had met de wethouder. “De wil vanuit de gemeente is er om te helpen, maar de middelen moeten er ook zijn. Alleen het feit dat die andere zaken wel open mogen voor 250 personen, is ons tegen het zere been. We zijn kennelijk niet van belang.”