Clubs willen leeftijdsgrens in plaats van 1,5-meterregel

Amsterdamse clubs willen afzien van de 1,5-meterregeling zodra ze weer opengaan. Met andere maatregelen, zoals een leeftijdsgrens en temperaturen aan de deur, willen ze toch veilig van start.

Dat schrijven 26 clubs, onder meer Jimmy Woo, Bitterzoet, Escape, Marktkantine, Panama, Melkweg en Paradiso donderdag in een brief aan het gemeentebestuur. Ze willen toestemming voor alternatieven voor de ‘1,5-meterregels’ die straks zullen gelden als de horeca weer open mag.

“Anderhalve meter afstand houden werkt niet in een club,” zegt voorzitter Pieter de Kroon van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) en uitbater van de Chicago Social Club en Bitterzoet. “Met een derde van de gasten heeft het geen zin om open te gaan. En hoe controleer je dat iedereen afstand houdt?”

Leeftijdsgrens

De clubs stellen voor om een leeftijdsgrens in te stellen, waarbij alleen bezoekers onder een bepaalde leeftijd – twintigers en dertigers – toegelaten worden. “Onder jongeren is het risico op besmetting heel erg klein, wijzen de cijfers uit,” zegt De Kroon. “De gemiddelde leeftijd in clubs is 24 jaar.”

Met warmtecamera’s of thermometers – die ook al in gebruik zijn bij een aantal kantoren – wordt bovendien elke bezoeker gecontroleerd. Veiligheidscontroles zullen met handscanners worden gedaan. Ook wordt gedacht aan de uitbreiding van het aantal lockers, veilig afrekenen van tickets en consumpties en veel vaker schoonmaak.

De clubs willen dat de gemeente met hen meedenkt over maatregelen. “Maar het belangrijkste is dat er een gesprek met ons komt. We geven nu met een aantal voorbeelden aan dat het ook anders kan, maar er zullen ongetwijfeld meer of betere oplossingen zijn. We hopen ook dat Amsterdam zich hiervoor bij het Rijk zal hardmaken, zodat er een oplossing komt voor alle clubs.”

Evenementen

De clubs spreken zich niet uit over een heropeningsdatum. “Maar als we met de rest van de horeca mee kunnen, zou dat te gek zijn.” De horeca kan op zijn vroegst vanaf 28 mei open, mits het kabinet dat toestaat.

De grote angst is dat voor clubs dezelfde datum gaat gelden als voor festivals en evenementen: 1 september. “We moeten voorkomen dat we worden meegezogen in die termijn,” zegt de Kroon. “Dan zijn er ook onder de grotere clubs echt bedrijven die ontslagen of een faillissement gaan overwegen.”

“We kunnen niet nog maanden kosten blijven maken waar geen inkomsten tegenover staan. Als dit langer gaat duren dan wordt het echt heel lastig. We zitten allemaal op dure locaties, personeelskosten worden niet helemaal vergoed. En er zijn ook een paar nieuwe clubs, of clubs die net verbouwd zijn die minder geld hebben om zo’n periode door te komen.”

De Kroon waarschuwt ook voor uitwassen. “Hoe langer we wachten hoe meer illegale feesten er komen. Dat is nu nog kleinschalig, maar als het straks nog langer gaat duren met festivals en clubs, dan krijg je vanzelf grotere feesten. Dan kan het met de openbare veiligheid ook veel sneller mislopen.”