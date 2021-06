Clubs overvallen door versoepelingen jeugdsport: ‘Slechte timing’

Een training van het gemengde meidenteam van SV Kadoelen. Beeld Dingena Mol

Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen voor de jeugdsport hebben verschillende sportbonden op het laatste moment nog een alternatieve competitie opgezet. Zo komt voetbalbond KNVB met de Regiocup, een regionale competitie voor teams met kinderen tot en met 17 jaar, die op de vier zaterdagen in juni wordt gespeeld. Hockeybond KNHB organiseert ook regiocompetities voor de jeugd, op 12, 19 en 26 juni.

Bij voetbalclub SV Kadoelen in Noord gingen ze ervan uit dat er geen competitie meer zou plaatsvinden, zegt hoofd jeugdopleiding Jarno Blaas. “Eerder liet de KNVB weten dat het weekend van 29 mei het allerlaatste moment zou zijn om te starten met een alternatieve competitie. Heel last-minute kregen we nu de begindatum van 5 juni te horen.”

Toch kan de jeugd van SV Kadoelen straks meedoen met de Regiocup, want de club wil haar leden graag laten voetballen. Organisatorisch is dat alleen ‘nogal wat gedoe’, volgens Blaas, mede omdat de club nu nog drie velden tot z’n beschikking heeft, maar dat zijn er over twee weken nog maar twee. Blaas: “En dan heeft de KNVB het ook nog heel strak gepland allemaal. De eerste wedstrijd begint om 08.30 uur, en de tweede al om 09.35 uur. In vijf minuten heb je echt niet een heel jeugdteam van het veld af en het andere klaarstaan.”

Ook voor SC Buitenveldert komt de Regiocup ‘ongelooflijk onhandig’ uit, omdat het aan het einde van een ‘heel hectisch voetbalseizoen’ staat gepland, laat een bestuurslid weten. “Sommige teams zijn uit elkaar gevallen, als gevolg van opzeggingen of leden die nu, aan het einde van het seizoen, switchen naar een ander team. De timing is dus niet bepaald goed.”

Moeite met de regels

Volleybalvereniging Albatros in Oost laat weten geen competitie te gaan spelen, omdat het volleybalseizoen al is geëindigd. Wel organiseert de club onderlinge wedstrijden beachvolleybal. De jeugd van handbalvereniging Westside gaat wel competitie spelen, maar binnen de club zijn de coronaregels een groot punt van discussie.

“De Rijksoverheid zegt dat er geen bezoekers aanwezig mogen zijn bij de wedstrijden, maar de handbalbond heeft het over maximaal vijftig mensen boven de 12 jaar, met 1,5 meter afstand. Mag het nou wel, of niet?” vraagt voorzitter Rob van der Vecht zich af.

Voor Leo Gooyers, verenigingsmanager van voetbalclub AVV Swift, zijn de regels wel duidelijk, maar toch baren ze hem zorgen: volgens Gooyers mogen er per jeugdteam maximaal vijf begeleiders het terrein op. Dat kunnen ouders of trainers zijn. Voor de uitspelende ploeg geldt dat ook, plús de ouders die hun kinderen komen brengen. “Dus de ouders van de tegenpartij mogen wel ons complex op, maar die van de thuisploeg niet. Daar krijg je geheid reacties op, dat wordt wel een dingetje.”

Blaas, van SV Kadoelen, vreest hetzelfde. “Je moet vrijwilligers bij de poort hebben die bezoekers controleren: mag jij wel op het terrein, of niet? Dat wordt nog wat.” Bij hockeyclub AHBC in het Amsterdamse Bos maken ze zich daar minder zorgen over. Thomas Immink, hoofd jeugdopleidingen, laat weten dat ze de afgelopen maanden ook al coronavrijwilligers bij het toegangshek hadden staan. “Het is een beetje sneu, voor de ouders en de kinderen, maar we zijn er inmiddels aan gewend geraakt.”

Eigen competitie

De jeugd van AHBC doet overigens niet mee aan de regiocompetitie van de hockeybond. In plaats daarvan heeft de club, samen met drie andere clubs, een eigen competitie opgezet. “Dit zijn allemaal buurclubs, waardoor we zo min mogelijk reisafstand hebben. Bovendien zijn we kwalitatief ongeveer gelijk aan de andere clubs, die even groot zijn, zowel in de top als in de breedte van de jeugd. Waarom moeilijk doen als we het zo kunnen regelen?” zegt Immink.

Zo had Jarno Blaas van SV Kadoelen het ook gewild. Hij vindt dat de KNVB de organisatie van de regiocompetitie bij de clubs neer had moeten leggen. “Onderling kun je oefenwedstrijden zo regelen. Dan had je ook geen gaten gehad in de planning en had een hoofdklasseteam niet tegen een team uit de vierde klasse hoeven spelen. Hiermee ga je uitslagen krijgen als 30-0. En dat is voor die kinderen echt niet leuk.”