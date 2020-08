Clubs negeren coronamaatregelen: ‘Als het licht aan gaat, moet je gaan zitten’

Club Disco Dolly Beeld Google Streetview

Bij de ingang van nachtclub Disco Dolly worden zaterdagnacht alle camera’s van bezoekers afgeplakt, zonder uitleg. Terwijl de deurhost zich ontfermt over oranje stippenstickers, scant een andere medewerker van de nachtclub het ticket. Er worden enkel nog tafels verkocht voor 3 of 4 personen voor omgerekend 7,50 per persoon. Al heeft niemand een eigen tafel, zo blijkt bij binnenkomst.

Er hangen een paar witte A4-’tjes waarop ‘1.5-meter afstand’ staat. Wat afstand betreft is de praktijk echter beroerd: aanwezigen dansen met en door elkaar op beats die gedraaid worden door DJ Dida. Als het licht aan gaat moeten bezoekers snel op een kruk gaan zitten bij een tafel, is de mededeling bij de ingang. Een van de bezoekers was vorige week ook al in de nachtclub. “Ik dacht: chill, hier mag het nog.”

De situatie is cru. Want het mag niet. De nachtclubbranch is de enige sector die vanwege de coronamaatregelen nog niet open mag, maar niet elke ondernemer houdt zich daar ook aan. Volgens diverse bronnen is uitgaan op de oude manier nog steeds op verschillende plekken mogelijk. Zo ook bij Radion waar een medewerker op een vrijdagnacht het podium op liep met de boodschap dat iedereen het eerste uur naast zijn stoel moest dansen. “Daarna mogen jullie losgaan.” Bij Vunzige Deuntjes bij Lofi luidde het dringende verzoek aan bezoekers om geen foto’s en video’s te maken van de polonaise die gaande was. “We willen niet in de problemen komen”, zei een medewerker.

Niet wachten

Begin deze maand verscheen bij Het Parool nog een artikel waarin ondernemers uitleggen dat de maatregelen hen hard treffen. Disco Dolly schrijft op hun website: ‘Geduld is een schone zaak, maar op deze manier kunnen we pas in 2030 open. Daar gaan we niet op wachten.’ Net als Radion zegt de nachtclub op hun website de coronaregels in acht te nemen, al blijkt de praktijk anders.

Vrijdag werd al bekend dat de handhaving en controle op feest- en horecalocaties wordt aangescherpt en er meer controles in burger uitgevoerd zullen worden, omdat het aantal coronabesmettingen in Amsterdam oploopt. De GGD Amsterdam Amstelland maakt zich daar grote zorgen over. Veel van de besmettingen vinden plaats tijdens bezoekjes aan de horeca of op privéfeesten.

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ontving signalen dat sommige horeca-ondernemers de opgelegde regels bewust overtreden. Bij constatering van feestende en dansende groepen zal een last onder bestuursdwang worden opgelegd en wordt de locatie direct gesloten voor een periode van vier weken.

Kwalijk

Maandag laat een woordvoerder van de burgemeester weten dat de gemeente weet dat dit soort praktijken plaatsvinden. “We proberen hier ook tegen op te treden, maar filmpjes op Instagram zijn niet genoeg. Het moet geconstateerd worden door een handhaver. Daarom gaan toezichthouders in burger controleren.”

De woordvoerder vindt het kwalijk dat ondernemers op een manier opereren die de volksgezondheid in gevaar brengt. “Het afplakken of laten inleveren van telefoons om zo willens en wetens de coronaregels te overtreden kan natuurlijk niet.” De oproep van de gemeente luidt dan ook om hier niet aan mee te doen. “Gasten hoeven zelf niet ziek te worden, maar ze kunnen het virus wel verspreiden. Als we te veel besmettingen krijgen, dan volgen er maatregelen. Dat willen we absoluut niet.”

De Koninklijke Horeca Nederland(KHN) zegt dat veel horecaondernemers de coronamaatregelen goed opvolgen, maar ziet en krijgt ook signalen dat sommige horecaondernemers zeer bewust de regels overtreden. Dirk Beljaarts, directeur van KHN: “Ondernemers staan op het punt van omvallen. Maar doelbewust geen coronaregels respecteren, wordt door ons afgekeurd. Helemaal omdat iedereen zo hard bezig is de regels te respecteren en de horeca veilig te houden.”

Terechtwijzen

Steven Vermaas, mede-eigenaar van Disco Dolly zegt dat telefoons worden afgeplakt omdat ‘uitgaan niet zo spetterend meer is. “Met de nieuwe regels heb je halflege zaken, dat is geen promotie. Volgens Vermaas die ook eigenaar is van Meneer Nieges en de Bloemenbar, moeten mensen de hele avond bij hun tafel blijven staan. De portier houdt toezicht.”

Over het feit dat zaterdagnacht niemand een tafel kreeg en het een uitgaansavond als vanouds leek, zegt Vermaas: “Vanuit ons wordt er alles aan gedaan om de richtlijnen te handhaven. Als dat niet gebeurt, dan is dat kwalijk. De managers gaven na intern overleg eerlijk toe dat ze tussen 01.00 uur en 02.00 uur de controle verloren.” Disco Dolly heeft beterschap beloofd.

Frits Zanen van Radion laat weten liever niet te reageren. Hij ziet niet zoveel kwaad in hoe dingen nu gaan. “We doen ons best open te blijven. We bieden alles zittend aan, maar we zijn geen politieagent. We doen niets wat gevaar oplevert. Zo werken we al vanaf 1 juni en er heeft nog geen besmetting plaatsgevonden.”