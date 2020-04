Clubs en poppodia langer op slot: ‘Bang dat veel zullen omvallen’

Hoewel poppodia en nachtclubs het besluit al hadden zien aankomen, doet het toch pijn nu het hoge woord eruit is: ze moeten dicht tot 1 september. De clubs zoeken naar alternatieven.

Het besluit van het kabinet vorige week om alle evenementen tot 1 september te verbieden, geldt volgens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor ‘elk openbaar toegankelijk vermaak’. Dat betekent, zo bleek donderdag, dat ook poppodia en clubs de komende maanden op slot blijven.

De maatregel kwam voor Paul Boex, programmeur van nachtclub Shelter, niet als een verrassing. “Ik zag de bui al hangen. Maar als het definitief is, is het toch slikken. Al leek het me ergens ook onverantwoord, stiekem had ik toch gehoopt dat we deze zomer in een kleine hoedanigheid open konden gaan. Zeker omdat nu in andere landen, zoals in Azië, alles langzaam weer wordt opgestart.”

Of Shelter de komende maanden gaat overleven, durft Boex niet te zeggen. “Ik ben bang dat veel clubs, wereldwijd en ook zeker in Nederland, uiteindelijk zullen omvallen. We weten namelijk nog steeds niet hoe het er na 1 september uit gaat zien.”

Duidelijkheid

Ook bij Paradiso werd al ‘volledig rekening’ rekening gehouden met het besluit, waardoor de zalen de gehele zomer gesloten blijven. “Het was de hele tijd zo vaag, dat was vervelend,” zegt hoofd marketing Jurry Oortwijn. “Het is eigenlijk wel fijn dat er nu iets meer duidelijkheid wordt gegeven. Al laten ze tóch weer een gaatje vallen.”

Oortwijn doelt op de suggestie dat wanneer poppodia en clubs maatregelen nemen ‘die horen bij de 1,5 metersamenleving’ het mogelijk is, in overleg met het Rijk, om eventueel eerder open te gaan. De sector ziet dat zelf overigens niet gebeuren.

“Afstand houden is vrijwel onmogelijk in onze zalen,” zegt Oortwijn. “We blijven wel ideeën bedenken voor kleine evenementen waarbij we 1,5 meter afstand kunnen houden, maar dat doen we dan om artiesten een podium te geven. Voor ons zou dat allesbehalve rendabel zijn, we zouden het financieel niet redden.”

Er is geen zicht op hoeveel maanden Paradiso in de huidige situatie nog kan overleven. “Dat hangt af van de steun en het verloop na 1 september. We leunen nu op het noodfonds. Daarvan kunnen we gebruikmaken tot oktober, maar als dat niet wordt verlengd, dan houdt het op en kunnen we de deuren sluiten.”

De Melkweg wil voorlopig niet op het nieuws reageren.

Alternatieve maatregelen

Omdat het voor poppodia en clubs lastig wordt zich aan de 1,5 meterregeling te houden, pleit het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) voor andere maatregelen om toch veilig van start te kunnen gaan. De 26 clubs – onder andere Jimmy Woo, Bitterzoet, Escape, De Marktkantine, Panama, Melkweg en Paradiso – willen een leeftijdsgrens instellen en de temperatuur meten aan de deur.

“Als ze willen vasthouden aan die 1,5 meter, dan is er een grote kans dat zaken gaan omvallen,” zegt Pieter de Kroon van OAC en eigenaar van de Chicago Social Club. “Wij willen met de veiligheidsregio om de tafel, zodat we kunnen meedenken vanuit onze expertise.”

De Kroon benadrukt een veiligheidsaspect, dat volgens hem niet genoeg wordt meegewogen. “Bij onze clubs kunnen ze feesten in de beveiligde omgeving, daar zijn we op ingericht. Als dit verbod tot september geldt, krijg je steeds meer feestjes bij mensen thuis. Naast het gevaar voor het coronavirus, brengt dat ook nog geluids- en drugsoverlast met zich mee.”

Ramon de Lima van Stichting N8BM, dat zich met onder meer het nachtburgemeesterschap hardmaakt voor de nachtcultuur in de stad en bezig is een steunfonds op te tuigen, vindt het ‘lastig om te zeggen’ of die maatregelen het 1,5 meter afstand houden kunnen vervangen. “Het meten van die temperaturen gebeurt al in andere landen. Het is natuurlijk geen waterdicht plan, maar het is wel heel interessant om verder te onderzoeken.”

Alleen open als het veilig kan

De Lima wijst erop dat het vooral belangrijk blijft om te vertrouwen op experts. “Op wat zij zeggen en waarvan zij denken dat het veilig is. Het is dan wel van belang om ook juist poppodia, clubs en creatieve ondernemers in de besluitvorming mee te nemen, zodat we samen tot oplossingen komen. Want ook wij willen dat we straks weer zo veilig mogelijk opengaan.”

Ook voor De Kroon geldt: clubs gaan alleen open als dat op een veilige manier kan. “Zo niet, dan blijven we dicht. Maar als blijkt dat er weinig besmettingen zijn onder twintigers en dertigers, en ook de ic-capaciteit het aankan, dan wil ik er in ieder geval over hebben gepraat. Ik denk dat clubs worden onderschat in de functie voor de stad.”