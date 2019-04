Club Mad Fox per direct dicht na explosie handgranaat

Club Mad Fox in de Spuistraat is op last van burgemeester Femke Halsema per direct en voor onbepaalde tijd gesloten. Bij de club, gelegen onder Hotel W, ging vrijdagochtend vroeg een handgranaat af.



Op het moment van de explosie was de club gesloten. Hoe laat de handgranaat afging en wat de schade is wil de politie niet zeggen, wel laat een woordvoerder weten dat niemand gewond is geraakt.



Pas vrijdagavond werd bekendgemaakt dat die ochtend een explosie had plaatsgevonden. Vorige maand kwamen al meerdere meldingen binnen van handgranaten bij de club, maar onderzoek van de politie wees toen uit dat er niets aan de hand was.



Vrijdagmiddag kwam er opnieuw een melding van een handgranaat binnen. Daarop werd een deel van de Raadhuisstraat afgezet, maar dit keer bleek het loos alarm.



Onveiligheid

De gemeente laat weten dat 'door de explosie en meldingen het woon- en leefklimaat ernstig is aangetast en de openbare orde ernstig is verstoord.' Ook zou de explosie hebben gezorgd voor 'maatschappelijke onrust en een gevoel van onveiligheid bij de direct omwonenden.'



Maandag wordt het officiële sluitingsbevel naar buiten gebracht, waarin Halsema met een uitgebreidere argumentatie. Hotel W, dat onderdeel uitmaakt van de hotelketen Marriott International, blijft wel open. Het hotel laat weten de veiligheid van de gasten voorop te stellen.



Mad Fox is formeel niet verbonden aan Hotel W. De club, die zichzelf als 'high end' afficheert en regelmatig bekende dj's ontvangt, laat in een verklaring weten 'volledig mee te werken aan het onderzoek'.



Tot dusver heeft dat onderzoek nog niets opgeleverd, meldt de club. Mad Fox opende twee jaar geleden haar deuren en behoort tot het imperium van horecaondernemer Yossi Eliyahoo, die ook Momo, Izakaya, Sir Adam, The Duchess en The Butcher bestiert.



Vorig jaar zei Eliyahoo in Het Parool, over de aanwezigheid van criminelen in Izakaya: "Het is de favoriet van de high end locals. Soms krijg je iemand over de vloer met zo'n achtergrond. Je kunt geen uitsmijter buiten zetten en checken of iemand een strafblad heeft. Dat is niet legaal en zeker niet gastvrij."