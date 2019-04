Club Mad Fox gesloten na explosie

Vrijdagochtend vroeg vond er een explosie plaats voor de ingang van de club die onder het W Amsterdam Hotel zit. Hoe laat precies, wil een woordvoerder van de politie desgevraagd niet zeggen. Of er op dat moment nog bezoekers of personeel in de club aanwezig waren evenmin.



Handgranaat

Forensische opsporingsdiensten hebben na onderzoek vastgesteld dat het om een handgranaat gaat. 'Door de explosie en meldingen is het woon- en leefklimaat ernstig aangetast en de openbarte orde ernstig verstoord,' schrijft de gemeente in een persbericht. 'De explosie en de meldingen hebben gezorgd voor maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid bij de direct omwonenden.



Later op de dag was er wederom een melding dat er een handgranaat bij de club zou zijn gevonden. Straten in de omgeving werden voor de zekerheid afgezet, maar de politie trof niets aan. Vorige maand waren er ook al meldingen dat er een handgranaat bij de club zou hebben gelegen.