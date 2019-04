Club Mad Fox gesloten na explosie handgranaat

Waarom de gemeente pas vrijdagavond laat bekendmaakte dat er een explosie was geweest is niet bekend.



Hoe laat de granaat precies is afgegaan, wil een woordvoerder van de politie desgevraagd niet zeggen. Tijdens de explosie waren er geen bezoekers in de club aanwezig. De explosie lijkt daardoor relatief geruisloos voorbij te zijn gegaan.



Handgranaat

Forensische opsporingsdiensten hebben na onderzoek vastgesteld dat het om een handgranaat gaat. 'Door de explosie en meldingen is het woon- en leefklimaat ernstig aangetast en de openbare orde ernstig verstoord,' schrijft de gemeente in een persbericht. 'De explosie en de meldingen hebben gezorgd voor maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid bij de direct omwonenden.



In de middag werd er alarm geslagen dat er een granaat zou liggen in de Spuistraat. Straten in de omgeving werden voor de zekerheid afgezet, maar de politie trof niets aan. Vorige maand waren er ook al meldingen dat er een handgranaat bij de club zou hebben gelegen. De politie heeft daar toen niks over naar buiten gebracht.



W Hotel Amsterdam

"De veiligheid van onze gasten staat voorop," laat een woordvoerder van het W Hotel Amsterdam weten. "Het hotel is en blijft gewoon operationeel." De club is geen onderdeel van W Hotel Amsterdam, dat deel uitmaakt van de hotelketen Marriott International.



Horecatycoon

Eigenaar van Mad Fox is horecaondernemer is Yossi Eliyahoo. Naast de club heeft hij ook andere horecagelegenheden zoals Momo, Izakaya, The Duchess en The Butcher. Op Facebook liet de club rond half negen 's avonds nog weten dat gasten welkom waren, kort hierna werd de club gesloten. Mad Fox komt later deze avond met een verklaring.