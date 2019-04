Club Mad Fox blijft gesloten: 'kans op herhaling te groot'

Eerdere meldingen

Het was niet de eerste keer dat er melding werd gemaakt van granaten bij de club, gelegen onderin Hotel W. In de middag van 6 maart dit jaar, was er een melding dat er mogelijk een handgranaat over een hek bij de club was gegooid. Later in de avond kwam er een andere melding binnen: er zouden twee handgranaten in de club liggen. Beide keren kwam de politie ter plaatse maar werd niets aangetroffen.



Vanwege de meerdere meldingen in een korte periode acht de burgemeester de kans op herhaling te groot. 'Het geopend blijven van deze inrichting levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde,' aldus de burgemeester.



In het bevel valt te lezen dat 'de exploitant' afgelopen vrijdag de gelegenheid heeft gekregen zijn zienswijze te geven over het voornemen om over te gaan op sluiting. Hij geeft aan dat dit volgens hem onterecht zou zijn, omdat 'de handgranaat niet onomstotelijk op club Mad Fox gericht zou zijn', 'er slechts één incident is geweest' en 'de ondernemer geen schuld heeft aan het incident en met de sluiting onevenredig benadeeld zou worden'.