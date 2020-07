Club Disco Dolly weer open: zitfeestjes tot 25 jaar oud

Een avond voor de coronacrisis in de Disco Dolly. Beeld Dida Mulder

Het duurt nog lang voordat nachtclubs weer volledig open mogen, denkt Steven Vermaas, eigenaar van Club Disco Dolly. “Maar we willen toch weer iets gaan doen. Veel tenten in de stad gaan ‘zittend’ open, dus hebben wij krukken, tafels en stoelen besteld, zodat ook wij op een andere manier, maar wel op de Dollymanier open kunnen.”

De club stelt een leeftijdsgrens in: bezoekers mogen niet ouder dan 25 jaar zijn. Op Facebook schrijft de club dat ‘de kans op overlijden onder de 40 jaar niet hoger is dan 0,02%, als je ziek bent. Onder de 25 jaar is er in Nederland nog niemand aan het virus overleden. Laten we dat zo houden, lieve mensen.’

Knipoog

Volgens Vermaas gaat de club daarmee niet op de stoel van het RIVM zitten. “Sterker nog, we hanteren alle richtlijnen van het RIVM. Wij concluderen dat er nog geen jongeren overleden zijn. Binnen de lijnen bedenken wij iets leuks. De leeftijdsgrens is met een knipoog, negentig procent van onze bezoekers is normaal jonger dan 21.”

De zitfeestjes zullen niet winstgevend zijn, zegt Vermaas. “Ik hoop vooral dat we onze vaste achterban een mooie avond kunnen bezorgen. Het zal niet worden wat het ooit geweest is, maar dat betekent niet dat het niet leuk kan worden.”