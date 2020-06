Cliënten verpleeghuis Vondelstede dreigen met rechtszaak om soepeler bezoekrecht

Verpleeghuis Vondelstede. Beeld Marc Driessen

Zorginstellingen mogen sinds maandag hun bezoekregelingen versoepelen. Ook Vondelstede geeft meer ruimte aan familie om de bewoners te bezoeken, maar volgens de cliëntenraad zijn de regels nog altijd veel te streng. Advocaat Liesbeth Zegveld stelt namens de cliëntenraad Amsta aansprakelijk wegens onrechtmatig handelen. Adviezen van de cliëntenraad om de regels verder te versoepelen zouden onterecht door het bestuur van Amsta in de wind zijn geslagen.

Ook vindt de cliëntenraad van Vondelstede dat Amsta veel strenger is dan de voorschriften van de overheid voorschrijven en dat de maatregelen in strijd zijn met ‘de vereiste van goede zorg en de fundamentele rechten van de mens’.

Uiteraard moeten er geen onnodige risico’s worden genomen, zegt de voorzitter van de cliëntenraad van Vondelstede, Anja Marbus. Maar Amsta kijkt volgens haar te veel naar de gezondheidsrisico’s van Covid, en onvoldoende naar de gevolgen van het isoleren van de bewoners. “Er gebeuren de vreselijkste dingen. Mensen met dementie gaan sneller achteruit, maar ik hoorde laatst ook een verhaal over een mantelzorger die schrok toen ze haar moeder weer zag, omdat ze tien kilo was afgevallen. Dat wist de dochter helemaal niet, omdat ze niet op bezoek mocht komen en alleen met haar moeder belde. Sommige mensen kwijnen echt weg.”

Vijf maatregelen

De cliëntenraad eist van vijf maatregelen dat ze snel worden versoepeld. Nu mogen twee bezoekers maximaal twee keer per week voor de tijdspanne van twee uur op bezoek komen. Een eis is dat de mantelzorger onbeperkt toegang krijgen tot een bewoner. Als een bewoner op sterven ligt en er geen Covid in het spel is, dan moeten er voor de naasten geen beperkingen zijn om op bezoek te komen.

Bewoners mogen nu weer voor de duur van twee uur naar buiten, maar volgens Marbus, wiens moeder in Vondelstede woont, is dat te kort. “Je kan niet naar een museum of uitgebreid lunchen bij iemand die wat verder weg woont.” De cliëntenraad wil dat de tijdslimiet verdwijnt. Ook eist de raad dat het bezoek weer op de eigen kamer wordt toegestaan. Nu mag dat alleen in de algemene ruimte of de tuin onder toezicht van een bezoekregisseur. “Maar de eigen kamer is toch de vertrouwde plek.”

Advocaat Liesbeth Zegveld hoopt dat deze stap van de cliëntenraad ook elders in het land gevolg gaat krijgen. “Dat lijkt me verstandig ook, want dit gebeurt zonder enige wettelijke grondslag.” Ook Zegveld vindt dat veel zorginstellingen te veel de nadruk leggen op de gezondheidsrisico’s van het coronavirus en daarbij voorbij gaan aan de andere rechten van de bewoners die door de beperkende maatregelen worden geschonden. “Het lijkt erop dat de besturen van veel zorginstellingen denken: dit schip vaart nu één kant op, laten we doorvaren en zo min mogelijk risico’s op nieuwe coronabesmettingen nemen. Terwijl er juist meer belangenafweging en maatwerk nodig is.”

Amsta laat in een reactie weten stap voor stap te verruimen en daarin de handreiking van de overheid te volgen. ‘We zijn in gesprek met de cliëntenraad over verruiming van de bezoekregeling en willen hier graag met hen uitkomen’, schrijft een woordvoerder in een reactie. Ook stelt Amsta dat er nu al in individuele gevallen wordt gekeken of er meer mogelijk is. Zo kon een mantelzorger die voor coronatijd al dagelijks eten gaf aan een cliënt met slikproblemen, dat blijven doen. Momenteel bekijkt Amsta of er meer bezoek mogelijk is aan cliënten zonder Covid. ‘Het is een overgangsfase waarbij we elke keer goed kijken hoe dingen gaan.’

Kritische raad

De kritische houding van de cliëntenraad van Vondelstede is niet nieuw. De raad vindt al jaren dat de zorg in Vondelstede tekortschiet. Tot die conclusie kwam ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na een standaardbezoek in april 2019: Vondelstede haalde destijds op acht van de elf getoetste normen een onvoldoende.