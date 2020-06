Claudia Zuiderwijk nieuwe GVB-directeur

Claudia Zuiderwijk. Beeld GVB

Elfrieke van Galen, voorzitter van de raad van commissarissen, is blij met de komst van Zuiderwijk. Volgens haar heeft ze veel bestuurlijke ervaring in de publiek-private sector. Zo vervulde ze functies bij de Kamer van Koophandel en Tergooiziekenhuizen. “Ook heeft zij met haar commissariaat en interim-directiepositie binnen ProRail ervaring in de ov-sector opgedaan.”

Het GVB vervoert dagelijks ruim 900.000 reizigers per bus, tram, metro en veerpont. Zuiderwijks voorganger vertrok begin dit jaar, toen Van Huffelen aantrad als staatssecretaris van Financiën. Zij gaf sinds juni 2014 leiding aan het GVB.