CitizenM hotel opent derde vestiging bij Weesperplein

De nieuwe Amsterdamse vestiging komt prominent bij het Weesperplein. Het gaat om een hotel project dat al rond was voordat de gemeente Amsterdam haar hotelstop instelde, maar tot nu was er nog geen uitbetare bekend.



De vestiging bij het Weesperplein krijgt 88 kamers op vier verdiepingen, twee conferentiezalen en, volgens het imago, een living room die dubbelt als lobby en restaurant. De inrichting van kamers en openbare ruimten is in samenwerking met fotografiemuseum Foam.



Een van de eerste techhotels

CitizenM opende in 2008 haar eerste vestiging op Schiphol. Die in 2015 is uitgebreid tot 390 kamers. Het was daarmee een van de eerste techhotels, waar relatief kleine kamers (van circa 18 vierkante meter, gecombineerd worden met een hightech invulling. In 2008 ging aan de Amsterdamse Irenestraat eene tweede vestiging open.



Pensioenuitvoerder APG (onderdeel van ABP) en investeerder KRC Capital - de investeringsmaatschappij van CitizenM-oprichter Rattan Chadha - zijn mede-aandeelhouder en geldschieters



De keten heeft nu 14 hotels in de wereld. Via partners groeit het bedrijf nu vooral in de VS en Azië. In april gaat de eerste vestiging open in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.



In september volgen vestigingen in Seattle, Boston en Zürich. Daarmnaast wordt gewerkt aan nieuwe vesitingen in Parijs en Geneve. De keten heeft nog 18 hotels in de pijplijn en streeft uiteindelijk naar rond de 100 vestigingen.