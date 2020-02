Circusartiest naar revalidatiecentrum: ‘Alle hoop dat het goed komt’

Vorobeva en Osmanov tijdens een show. Beeld EPA

Dat vertelt Monica Strotmann van Stardust Holding, de producent van het Wereldkerstcircus. “Het gaat goed met haar. Ze heeft zelfs al een paar stapjes gezet. Als het in dit tempo doorgaat, dan hebben we hoop dat het helemaal goed komt.”

Vorobeva viel samen met haar collega en man Rustem Osmanov naar beneden tijdens een show in Carré. De twee, die als de zogeheten Sky Angels een trapeze-act uitvoerden, maakten een val van ongeveer tien meter. Oorzaak bleek een afgebroken tand van Osmanov, waardoor hij geen grip meer had op het bitje waarmee hij de schommel van Vorobeva vasthield.

Osmanov liep een hersenschudding op en was in shock, maar had geen botbreuken of inwendige bloedingen. Hij is inmiddels helemaal hersteld, al loopt hij nog wel bij een tandarts.

Zijn partner, Vorobeva, was er slechter aan toe. De trapeze-artiest moest twee keer worden geopereerd aan haar nek en ruggengraat, waarbij een wervelschijf werd verwijderd en een titanium plaat werd geplaatst. Na de operaties voelde ze haar benen nog steeds niet, zo liet ze een paar dagen na het ongeluk op Facebook weten.

Een hulpverlener in gesprek met medewerkers van theater Carre. Beeld ANP

Hoop op terugkeer

Inmiddels gaat het steeds beter met Vorobeva. Zelfs een volledig herstel wordt niet uitgesloten. “We kunnen niet in de toekomst kijken, maar de prognoses zijn goed,” zegt producent Strotmann. De komende weken revalideert de artiest in Amsterdam, daarna hoopt ze te vertrekken naar haar woonplaats Berlijn.

De moeder van de trapeze-artiest is overgekomen en haar man wijkt geen moment van haar zijde. “Hij is dag en nacht bij haar geweest,” vertelt Strotmann. De twee, die in 2017 de prestigieuze Gouden Clown in de wacht sleepten, hopen ooit in het circus terug te keren. Wanneer dat zou zijn, valt nog niet te zeggen.

Eerst wacht de circusartiest een intensief revalidatietraject. Dat begon al in ziekenhuis AMC. Stapje voor stapje boekt ze vooruitgang. “Het gaat om herhaling,” zegt Strotmann. “Oefening baart kunst, is niet voor niets de uitspraak.”