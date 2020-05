CIDI ernstig bezorgd over omgang gemeente met antisemitisme

De voorruit van het restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg werd op 8 mei vernield. Beeld Jop van Kempen

‘Het probleem wordt stelselmatig gebagatelliseerd en weggemoffeld,’ vindt het CIDI. De organisatie nam het afgelopen jaar een ‘grote en zorgwekkende stijging in het aantal antisemitische incidenten’ waar. De directe aanleiding voor de open brief was de zoveelste aanslag op het koosjere restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg op dinsdag 19 mei. Begin mei werd het raam van het restaurant ingeslagen en een Israëlische vlag in brand gestoken.

Na dit laatstgenoemde incident werd een spoeddebat aangevraagd door de VVD, Forum voor Democratie, de Partij van de Ouderen, de ChristenUnie en het CDA. Het debat is echter doorgeschoven naar een later moment, omdat de kwestie niet spoedeisend genoeg zou zijn om tijdens de coronacrisis te behandelen. Uitgerekend op de dag van uitstel werd op de ruit van HaCarmel met zwarte marker in grote letters ‘Find Jew’ geschreven. Daarmee valt volgens het CIDI de verklaring van de gemeente dat het onderwerp ‘geen prioriteit’ heeft, nog zwaarder.

De verdachte van de aanslag op 8 mei, de 31-jarige Syriër Saleh A., werd eerder veroordeeld voor het vernielen van hetzelfde restaurant in 2017. Volgens het CIDI is hij toen ‘te weinig’ bestraft en mogelijk gebeurt dit opnieuw. Ook zou het OM nog niet weten of de verdachte nogmaals een gebiedsverbod krijgt. Het CIDI vraagt zich dan ook af: ‘Wat gaat de Amsterdamse politie doen om te voorkomen dat dit over enkele maanden weer gebeurt?’

Zeer bezorgd

Aan het einde van de brief trekt de organisatie het probleem nog breder. ‘Deze escalatie van terroristische vernielingen staat in Amsterdam, heel Nederland en de gehele Joodse wereld symbool voor het toenemende antisemitisme in de samenleving,’ schrijft zij. ‘Waarom gaat de Amsterdamse politie hier zo laks en onprofessioneel mee om? Waarom is deze golf van racistische misdaden niet belangrijk genoeg om te bespreken?’

In een reactie op de brief heeft burgemeester Halsema tegen het CIDI gezegd ‘zeer bezorgd’ te zijn over antisemitisme in haar stad. Ze zou ‘voortdurend op zoek te zijn naar effectieve maatregelen zodat de Joodse inwoners in haar stad zich veilig voelen’. De burgemeester zegt klaar te hebben gestaan om het onderwerp te behandelen, maar dat de gemeenteraad over de eigen agenda beslist.