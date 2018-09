Cidi en Vitesse doen aangifte tegen harde kern Vitesse

De zogenoemde 'Arnhem Ultra's' scandeerden rond de thuiswedstrijd tegen Ajax (0-4) zondag "alle Joden aan het gas''. Vitesse heeft al aangifte gedaan.



'Dit soort spreekkoren zijn enorm kwetsend voor Joden en horen niet thuis in het voetbal of waar dan ook,' aldus Cidi op Facebook.



Distantiëren

"We doen afzonderlijk van elkaar aangifte, maar we hebben wel onderling contact gehad over deze kwestie,'' liet een woordvoerder van Vitesse weten. "We nemen deze zaak hoog op. Dit soort uitlatingen kunnen echt niet en we distantiëren ons hiervan. Daarom hebben we ook aangifte gedaan.''



De Cidi-woordvoerder is blij dat Vitesse aangifte heeft gedaan. "Aangifte doen geeft de ernst van de zaak aan en creëert hopelijk bewustzijn rondom dit soort kwesties. Als Cidi zijn wij van plan om met de KNVB te bespreken hoe we meer kunnen ondernemen om dit soort problemen aan te pakken."



Het Openbaar Ministerie kan inhoudelijk nog niets zeggen over de kwestie.