Chronisch zieke Eva (47) zou prik krijgen, maar werd toch weer afgebeld

Eva Parro de la Paz en haar gezin zijn al meer dan dertien maanden aan huis gekluisterd.

Onzeker en verdrietig. Zo voelt Eva Parro de la Paz zich na het bericht van haar huisarts dat ze toch niet gevaccineerd kan worden. “Ik heb een zoontje van acht jaar, hij gaat al sinds december niet naar school omdat het risico te groot is dat hij daar corona oploopt en dat mee naar huis neemt. We hadden uitgerekend dat hij na de meivakantie weer naar school kon, omdat je met AstraZeneca na ongeveer drie weken grotendeels beschermd bent. Hij snapt er niks van dat het nu alsnog niet doorgaat. Dat breekt mijn moederhart.”

Omdat mensen met longaandoeningen zoals astma en overgewicht met een BMI tot 40 volgens het RIVM evenveel risico lopen als gezonde mensen tussen de 50 en 59 jaar, zijn ze tegelijk met die groep aan de beurt voor vaccinatie. Dat had half februari moeten gebeuren, maar door alle vertragingen is dat inmiddels opgeschoven naar medio mei. Wel mogen huisartsen deze patiënten op de wachtlijst zetten voor een zogenaamde spillageprik, vaccins die overblijven omdat niet alle mensen die aan de beurt zijn komen opdagen. In de regio Amsterdam is dat momenteel de groep 60-64 jaar.

‘Ik ken de risico’s, laat mij kiezen’

Parro de la Paz werd afgelopen woensdag door haar huisarts gebeld dat er een plekje vrij was voor zo’n spillageprik, maar ze krijgt hem niet. Door het donderdag uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad om 60-minners vanwege de minieme kans op trombose tot nader order niet te prikken met AstraZeneca, is ze alsnog afgebeld. Het maakt haar radeloos. “Ik vind het heel vervelend dat ik als patiënt niet zelf de keuze krijg. Ik ben goed voorgelicht en weet wat de risico’s van het vaccin zijn. Maar ik weet ook wat het risico is als ik corona krijg, en dat is vele malen groter. Zelfs zonder corona ben ik door de astma pasgeleden al op de Spoedeisende Hulp beland met ademnood, laat staan wat er gebeurt als ik dat krijg.”

Hoeveel chronisch zieken in de regio Amsterdam zijn afgebeld voor een beloofde spillageprik is niet duidelijk, omdat dat niet centraal wordt geregistreerd. Huisarts Katinka Prince, voorzitter van de Amsterdamse Huisartsen alliantie, heeft in haar praktijk in het VUmc meerdere gevallen gehad en kent de verhalen ook van andere huisartsen.

Hartklachten en rolstoel

Volgens Prince zijn die schrijnend. “Ik heb een stel moeten afbellen waarvan de een hartklachten heeft en de ander in een rolstoel zit. Ze gaan normaal naar de dagopvang, maar komen nu al een jaar de deur niet uit. Ze zouden enorm geholpen zijn met een prik, dus ik wilde ze mijn spillage geven. Ze waren verdrietig en boos toen ik ze moest vertellen dat het toch niet doorging.”

Prince heeft geen enkel begrip voor de beslissing om een prikstop af te kondigen. “Ons vak bestaat uit het afwegen van risico’s en ik ben ervan overtuigd dat de risico’s heel klein zijn. De kans op trombose is bij het gebruik van de anticonceptiepil 5 op 10.000, bij het AstraZenecavaccin is dat 1 op 100.000. Corona richt veel meer schade aan. Ik heb verhalen gehoord van mensen die zijn afgebeld voor hun vaccinatie en nu met corona in het ziekenhuis liggen.”

Burgerlijk ongehoorzaam

Volgens Prince vragen veel huisartsen zich af wat er gebeurt als ze tegen de richtlijnen in toch hun chronisch zieke patiënten prikken met overgebleven vaccins. “Die vraag ligt nu bij de landelijke huisartsenorganisaties. Ik snap heel goed dat er huisartsen zijn die overwegen burgerlijk ongehoorzaam te zijn en hun zieke patiënten toch te vaccineren.”

Voor Parro de la Paz zit er ondertussen niets anders op dan binnenblijven en afwachten tot ze de groep 50-59 jaar aan de beurt is. “Ik gun het mijn zoon om naar school te gaan en mijn gezin om meer vrijheden te hebben en mee te doen aan de 1,5 metersamenleving.”