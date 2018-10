Chronisch personeelstekort Ikea: 'Klanten zijn de dupe'

Geïrriteerd

"In Amsterdam staat steevast één medewerker voor drie verschillende afdelingen, terwijl ze er voorheen met z'n drieën stonden. Daardoor is het altijd vol met klanten die steeds langer moeten wachten en geïrriteerd raken. En de medewerkers raken overwerkt. Ze werken op de toppen van hun kunnen.



Ikea wil volgens FNV, dat naar eigen zeggen 900 leden bij Ikea heeft, ook de weekendtoeslag voor avondwerk halveren. "Dat valt niet te rijmen met het harde werk dat de medewerkers ook in die uren moeten verrichten om het personeelstekort in te lopen," zegt Beldsnijder.



"We willen onze toeslag op zaterdag houden," zegt de Amsterdamse Ikeamedewerker Jet Polak, een van de ondertekenaars. "We hebben die inkomsten gewoon nodig om onze vaste lasten te kunnen betalen. Werken op zaterdag betekent dat je niet bij je gezin bent en samen leuke dingen kunt doen."



Goed luisteren

Ikea Nederland wacht met een reactie op de klachten over werkdruk totdat het de bezwaren heeft bestudeerd. "We willen goed naar onze medewerkers luisteren," zegt een woordvoerder van de meubelgigant. Volgens Ikea is het moeilijk personeel vinden, gezien de oplevende economie.



Het bedrijf is momenteel verwikkeld in een moeizame cao-onderhandeling, waar naast de hoge werkdruk ook meer traditionele strijdpunten als de mate van loonsverhoging twistpunt zijn. Zo wil FNV tenminste 3 procent meer loon en zou Ikea niet verder willen gaan dan 2,3 procent. Momenteel zijn de gesprekken opgeschort.



Problemen werkdruk

De grootste vakvereniging bij de meubelgigant, de door het bedrijf in 1992 opgerichte werknemersoganisatie WIM (Werknemersvereniging Ikeamedewerkers) steunt de actie niet, maar erkent wel dat er problemen zijn met de werkdruk.



Wel is de vereniging nog met Ikea in onderhandeling over de cao. "Wij vinden dat er geen reden is om de hand op de knip te houden omdat Ikea nog steeds enorme winsten maakt," zegt voorzitter Simone Beer. "Uiteindelijk draait de winkel op haar medewerkers."