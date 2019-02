Christenunie wil eind aan beschermde status Schiphol

Bruins: "Wat de Christenunie betreft is, na veiligheid, zo min mogelijk overlast voor omwonenden de belangrijkste voorwaarde voor de opening van Lelystad Airport."



IJsselmeer

"Ik heb daarom een route uitgedacht die vliegtuigen vanaf Lelystad niet naar het zuidoosten laat vliegen over bewoond gebied, maar over het IJsselmeer naar het noorden. Tegen de tijd dat de toestellen bij Noord-Holland of Friesland zijn, vliegen ze al op kilometers hoogte."



Volgens Bruins zijn er geen technische belemmeringen voor het plan, maar wel politieke. "Ik heb bevestiging van technici dat dit een optie kan zijn. Alleen wordt het vanwege een politieke afspraak uit 2008 niet meegenomen. Het kabinet heeft destijds bepaald dat Schiphol geen hinder mag ondervinden van de vliegroutes van en naar Lelystad."



"Die regel moet van tafel. Je kunt niet langer zeggen: het mag niet want Schiphol heeft er last van."



Herindeling

Bruins wil dat dat luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen en Luchtverkeersleiding Nederland zijn optie serieus meenemen in de nu lopende herindeling van het Nederlands luchtruim. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn oplossing werkt. Maar ze zijn van harte welkom om met iets beters te komen."



Bruins wil ook extern onderzoek naar de plannen van de luchtvaartminister om Lelystad Airport toch volledig overloopvliegveld van Schiphol te laten worden. Haar plannen werden eind vorig jaar door de Europese Commissie afgeschoten, waardoor bijna de helft van het vliegverkeer 'nieuw' kan zijn.



"Ik wil dat er een onderzoek door experts komt naar die afspraken die de minister en de Europese Commissie voor ogen hebben. Het moet zeker zijn dat Lelystad Airport gaat dienen als overloopluchthaven."