ChristenUnie-raadslid Don Ceder: ‘Ik betaal een prijs, maar doe dat graag’

Don Ceder (29) groeide op in Zuidoost, ging er naar de basisschool en heeft inmiddels zelf een appartement gekocht in het stadsdeel. Het raadslid van ChristenUnie weet wat leeft onder de mensen en hij merkt dat de maat vol is na de recente serie schiet- en steekpartijen, plofkraken en overvallen (zie kader).

“Natuurlijk speelt dit al langer in Zuidoost en de rest van de stad, maar de intensiteit van deze recente incidenten is wel nieuw. Zo kort achter elkaar. De slachtoffers en de vermeende daders zijn bekenden in de buurt,” zegt hij. “Ze hebben hier op school gezeten, dat komt extra hard aan. Ook bij mij. Ik ken een van de slachtoffers, zijn moeder zit in dezelfde kerk als ik.”

Buurtbewoners laten zich deze zomer horen in protestmarsen. Ze vragen aandacht van de politiek, landelijk en in de gemeente. Ook Ceder liet zich hierbij zien en stelt de incidenten aan de orde in de raad. Komende week, als het zomerreces voorbij is, volgt hierover een debat met burgemeester Femke Halsema.

Ceder groeide op in het Zuidoost van de jaren negentig. “Het was niet ongewoon dat een dakloze op onze galerij lag te spuiten. Ik kreeg de nodige instructies mee van mijn ouders als ik naar school ging, best spannend,” zegt hij. “Zuidoost is fantastisch. Nergens in Amsterdam kom je zoveel tegen van de rest van de wereld. Ik heb geleerd om te gaan met veel verschillende nationaliteiten en culturen.”

Forbes

Uit cijfers blijkt dat het beter gaat met Zuidoost, dat ziet Ceder ook. “Meer mensen willen hier wonen en werken. De economische bedrijvigheid is groot, met name rondom de Arena. Maar ik zie nog wel een tweedeling: aan de ene kant van het spoort zitten de grote bedrijven en aan de andere kant mensen die het moeilijk hebben. Dat moet echt beter.”

Ceder vormt bijna anderhalf jaar de eenmansfractie van de ChristenUnie in de Amsterdamse gemeenteraad. Voor zijn uitverkiezing was hij al door zakenblad Forbes uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke Europeanen van onder de dertig, vanwege zijn werk als advocaat voor mensen die in de schulden zitten. In de raad weet hij zich, ondanks die ene zetel, regelmatig in de kijker te spelen met initiatiefvoorstellen en als debater. Zijn plan om jongeren zonder geldige verblijfspapieren meer ondersteuning te geven, werd aangenomen, net als een voorstel om uitgestapte prostituees sneller aan een woning te helpen.

In tegenstelling tot het rechts-conservatieve CDA, schurkt ChristenUnie regelmatig aan tegen het linkse college, vooral bij maatschappelijke onderwerpen. Als het om prostitutie of drugs gaat, neemt hij juist veel afstand. “Ik steun de coalitie waar het kan, maar we staan ook regelmatig tegenover elkaar. Ik ben dankbaar dat we met onze ene zetel af en toe iets door de raad krijgen, al kan het altijd beter.”

Het college van GroenLinks, D66, PvdA en SP krijgt van hem een 6-, de magerste voldoende. De vier partijen zijn vorig jaar van start gegaan onder het motto ‘een nieuwe lente, een nieuw geluid’ en daarbij hebben ze, volgens Ceder, veel te hoog van de toren geblazen. Er wordt niet meer naar Amsterdammers geluisterd, vindt hij. Kijk maar naar het gemak waarmee het stadsbestuur bezwaren tegen de 24-uursopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers negeert, of tegen het schrappen van parkeerplaatsen. “Begrijp me niet verkeerd: ik ben voor een 24-uursopvang; maar het inspraakproces en het bewaken van draagvlak in de stad kan beter.”

Drugs op festivals

Grote zorgen maakt Ceder zich over de willekeur die het college in zijn ogen tentoonspreidt als het gaat om handhaving. Ten aanzien van drugs, lachgas en kraken toont het linkse bestuur zich tolerant. Maar als het gaat om parkeren, auto’s of de helmplicht, dan is er geen mededogen. “We mogen in Amsterdam geen wensballonnen oplaten, maar ondertussen liggen de straten vol met lachgasballonnen. Dat is inconsequent en hiermee ondermijnt het college het gezag. Als Amsterdammers ongestoord drugs kunnen gebruiken op festivals, moeten we niet verbaasd opkijken als de xtc-handel floreert.”

Het nieuwe geluid dat het gemeentebestuur beloofde, is niets meer dan hetzelfde deuntje als altijd, concludeert hij. En wat die nieuwe lente betreft, houdt Ceder zijn hart vast. De economie hapert en Amsterdam kampt met financiële tegenvallers, zoals de slechte staat van kades en bruggen en van het Afval Energie Bedrijf. “Ik denk dat het college in de eerste periode te veel geld heeft uitgegeven. Aan de andere kant zijn de lasten gestegen, waardoor veel werkende Amsterdammers moeite hebben om rond te komen. Winter is coming.”

Lange tijd kon het college ongehinderd haar gang gaan, omdat de oppositie te verdeeld was om een goede vuist te maken. Het is lastig een gemeenschappelijk front te vormen met partijen die behoren tot de uitersten van het politieke spectrum, zoals Bij1 en Denk aan de ene kant en VVD, CDA en Forum voor Democratie aan de andere kant. In de laatste weken voor het reces slaagde de oppositie er toch in samen op te trekken tegen de voorgenomen bezuinigingen op de mantelzorg en in het debat over de torenhoge beloning van de voormalige gemeentesecretaris. “De oppositie groeit in haar rol, we weten elkaar beter te vinden.”

Lager pitje

Oppositie voeren als eenmansfractie is ingewikkeld, zegt Ceder. “Het is ploeteren.” Hij heeft zijn werk als advocaat op een lager pitje gezet, omdat de combinatie met raadswerk te zwaar was. Officieel is raadswerk een deeltijdbaan, maar de praktijk is anders, met werkbezoeken, dossiers doorspitten, commissie- en raadsvergaderingen die tot diep in de nacht kunnen duren. De laatste vergadering voor het reces duurde tot de ochtenduren. Ga na zo’n slapeloze nacht nog maar een cliënt verdedigen. “Het raadswerk is een voltijdbaan, zeker voor een eenmansfractie. Ik heb de combinatie met de advocatuur anderhalf jaar volgehouden, maar ik voelde mij vooral een vliegende keep. Daarom heb ik besloten minder zaken te doen. Ja, daar betaal ik een prijs voor, maar die betaal ik graag.”

Ceder stond twee jaar geleden op de lijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamer, maar hij heeft vooralsnog geen ambitie om de transfer naar Den Haag te maken. “In Amsterdam kan ik meer betekenen. Ik heb het hier erg naar mijn zin en wil met mijn ene zetel het verschil maken.”