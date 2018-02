ChristenUnie-politicus krijgt rol in tv-show De Passie

Omroep EO organiseert jaarlijks rond de Paasdagen een muzikale televisieshow, dit jaar is de voormalige Bijlmermeer het decor van het spektakel.



Vast onderdeel van het evenement is een verlicht kruis, dat door de straten wordt gevoerd door een groep acteurs met daarin veel bekende Nederlanders.



Tommie Christiaan

Dit jaar figureert Tommie Christiaan als Jezus en zangeres Glennis Grace speelt Maria, de moeder van het heilige kind.



Rapper Brainpower is Petrus, ook Don Ceder zal de rol van een van de discipelen van Jezus op zich nemen. 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, De Passie wordt op 29 maart opgenomen en uitgezonden door de EO.



''Het is geweldig dat ik mag meewerken aan The Passion", zegt de ChristenUnie-leider. "Niet alleen omdat het spektakel dit jaar in mijn eigen buurt plaatsvindt, maar ook vanwege het thema 'Ik zie jou'. Een relevante boodschap waar we allemaal iets van kunnen leren."



