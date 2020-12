‘Choppa’ van drillrapgroep 73 De Pijp opnieuw gearresteerd

Politieonderzoek in de Lorentzlaan in Amsterdam, waar Joey Uiterwijk op 14 maart van dit jaar per ongeluk werd doodgeschoten. Beeld Michel van Bergen

F. is door een arrestatieteam ingerekend omdat hij als vuurwapengevaarlijk beschouwd zou worden. De politie bevestigt zijn arrestatie, maar wil de reden niet melden, net als F.’s advocaat.

Tegen de drillrapper loopt een strafzaak vanwege een incident waarbij zijn vriend Joey Uiterwijk op 14 maart van dit jaar per ongeluk werd doodgeschoten. Dat gebeurde in een woning in de Lorentzlaan in de wijk Jeruzalem in de Watergraafsmeer, tijdens het spelen met een pistool dat volgens justitie van Xavier F. was.

Vier vrienden maakten die zaterdag urenlang filmpjes en foto’s met het wapen. Ondertussen waren ze in de weer met drank, cocaïne en xtc, die net als het wapen volgens justitie van ‘Choppa’ waren.

Fatale steekpartij

Nadat Xavier F. en een vriend waren vertrokken, schoot zijn goede vriend Shaquille L. (24) Uiterwijk per ongeluk dood. Hij dacht dat het wapen ongeladen was.

Drie andere leden van 73 De Pijp worden beschuldigd van betrokkenheid bij de fatale steekpartij op 10 augustus op de pier in Scheveningen, waarbij de 19-jarige Rotterdammer Cennethson Janga om het leven kwam. Achtergrond van die steekpartij, waarbij mogelijk ook is geschoten, was een ruzie tussen 73 De Pijp en de rivaliserende groep van ‘Blacka’, #24 uit Rotterdam.

Xavier ‘Choppa’ F. was niet bij die vechtpartij aanwezig. In de tweedelige documentaire Project Ismail die de NTR afgelopen week in twee delen uitzond, is te zien hoe hij tijdens een straatinterview met maker Ismail Ilgun belt met de voortvluchtige Tyrece ‘Ty’ Balbin (20) van 73 De Pijp. Volgens de politie was ‘Ty’ degene die heeft geschoten op de pier. De twee 20-jarige verdachten die zouden hebben gestoken, zitten nog vast.