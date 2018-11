Choho nieuwe voorzitter VluchtelingenWerk Nederland

Dat maakte de organisatie donderdag bekend. Choho volgt Dorine Manson op.



In Amsterdam was hij als wethouder van 2014 tot 2018 verantwoordelijk voor onder meer duurzaamheid, openbare ruimte en dienstverlening. Ook stond hij twee keer in de Trouw Top 100 duurzame bestuurders en had hij diverse leidinggevende functies in het bedrijfsleven.



Boegbeeld

Frank Rövekamp, voorzitter van de Raad van Toezicht, zegt dat de nieuwe voorzitter 'met zijn sterke persoonlijkheid en scherp oog voor organisatieverhoudingen zowel boegbeeld als verbinder kan zijn'.



'In deze rol kan ik zowel mijn ervaring vanuit het bedrijfsleven als die van wethouder gaan inzetten om op te komen voor de belangen van vluchtelingen. Ik kijk er naar uit om samen met alle medewerkers en vrijwilligers aan de slag te gaan,' aldus Choho zelf.



Per 1 februari start hij in zijn nieuwe functie.