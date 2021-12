‘Chocoladecircus’ van de baan: Tony’s Chocolonely bouwt toch geen eigen fabriek

Beeld ANP

De onderneming had de bouw eerder al op pauze gezet. De vastgoedinvesteerder kreeg niet op tijd de financiën rond om het pand te kopen. “Te midden van de coronacrisis vind je niet gemakkelijk een investeerder,” zei directeur Henk Jan Beltman toen. Dat blijkt een half jaar later nog net zo lastig.

“Uiteindelijk is het economische klimaat heel heftig veranderd door corona,” vertelt Beltman. “Wij moeten nog heel dankbaar zijn dat het goed met ons gaat; dat we in de huidige tijd nog kunnen groeien.” Uit de jaarcijfers van het in 2005 opgerichte bedrijf blijkt dat het dit afgelopen boekjaar, dat eindigde op 30 september, nog winstgevend was. De wereldwijde netto-omzet van de chocoladeproducent steeg met bijna een kwart naar 109,6 miljoen euro. Vorig jaar was dat 88,4 miljoen euro.

Nieuwe fabriek

De overname van de fabriek van de Belgische chocolademaker Althaea-De Laet, waardoor Tony’s ook zelf chocola kan maken, was volgens de chocoladeproducent een ‘belangrijke bijdrage’ aan de groei. ‘Door een eigen fabriek te exploiteren, kan Tony’s sneller innoveren en de hoeveelheid bonen opschalen die ingekocht worden,’ schreef het bedrijf in een verklaring.

Betekent het besluit dat het chocoladecircus nu helemaal van de baan is? Beltman: “Dat er een fabriek en kantoor bij moeten komen staat als een paal boven water, maar het plan van een chocoladecircus met achtbaan staat op losse schroeven.” Waar die nieuwe fabriek moet komen, is nog onduidelijk. “Of dat Amsterdam of omgeving wordt, moet blijken. We moeten kijken waar de groei vandaan komt; als de groei in Nederland afvlakt, dan kan het zijn dat er in het buitenland een productieplek nodig is.”

Kritiek van omwonenden

Tegen de komst van de fabriek in Zaandam werd door omwonenden flink wat kritiek geuit. Woonbootbewoners bij de Noorder IJ-plas dreigden zelfs naar de rechter te stappen. Beltman gaf in juni aan dat de onrust geen reden was voor de pauze.

Ook de beslissing om er definitief mee te stoppen, heeft volgens de directeur niet met de kritiek te maken. “De omwonenden wilden graag dat er geen activiteiten ontwikkeld gingen worden; met name het bezoekerscentrum en de achtbaan. Ik snap het ook, als je daar in een woonboot woont, dan wil je graag behouden wat je hebt. Het is een mooi plekje.”