Chirurgijn Nicolaas Paravicini werkte op een slavenschip, maar werd zelf tot slaaf gemaakt

Op een plein in Algiers worden gevangengenomen Europeanen als ‘christenslaven’ verkocht. Prent door Jan Luyken uit 1684. Beeld Jan Luyken/Rijksmuseum

Als immigrant uit het Duitse Heidelberg wist Nicolaas Paravicini in Amsterdam in korte tijd een carrière op te bouwen. Bij zijn ondertrouw in 1671 met Jannetje Peters werd hij aangeduid als scheepsbarbier, maar bij zijn tweede huwelijk in 1678 met Barbara Seekers was hij inmiddels bevorderd tot scheepschirurgijn. Negen jaar later nam zijn leven een onverwachte wending nam, toen zijn schip St. Pieter in handen viel van Algerijnse kapers.

Nicolaas Paravicini werkte voor de West Indische Compagnie (WIC) en de Sociëteit van Suriname. Op schepen van beide organisaties zou hij verschillende keren de Atlantische Oceaan oversteken. Hij nam steeds meer administratieve verantwoordelijkheden op zich en maakte uiteindelijk zelfs promotie tot supercarga. In die functie was hij vertegenwoordiger aan boord van de WIC of Sociëteit én speelde hij een actieve rol in de slavenhandel. Zo legde hij in 1685 voor de Amsterdamse notaris Stephanus Pelgrom een verklaring af over een administratieve blunder die begaan was aan boord van het slavenschip Vrede, waar onder zijn waakzame oog 28 tot slaaf gemaakten te veel bleken te zijn ingekocht.

Algerijnse kapers

In 1687 zeilde hij als supercarga uit aan boord van de St. Pieter. Naast Paravicini en kapitein Cornelis Verver waren er ongeveer vijftig bemanningsleden op het schip. Begin september voer dat ter hoogte van Kaap Finisterre in Noord-Spanje, toen het halverwege de ochtend werd aangevallen door een Algerijnse kaper. Er volgde een uitputtende zeeslag die tot laat in de middag duurde. De St. Pieter had inmiddels meerdere doden onder haar opvarenden, maar het leek erop dat de kaper het opgaf.

Het noodlot sloeg echter alsnog toe: een door het geschut veroorzaakt brandje aan boord liep uit de hand. De resterende bemanning was gedwongen het zinkende schip te verlaten en sprong overboord. Sommigen verdronken; anderen, onder wie Paravicini, werden gered en opgevist door de Algerijnen. Hun bestemming was Algiers, waar een hard bestaan in christenslavernij op ze wachtte. Enkele uitzonderingen daargelaten waren vrijheidsberoving, uitputting en heimwee aan de orde van de dag.

Wel gloorde er voor de christenslaven een puntje hoop aan de horizon dat de meeste slachtoffers van de trans-Atlantische slavenhandel niet was gegund: er was een mogelijkheid tot vrijkoop. Overheden, religieuze organisaties, zakelijke partijen, lokale gemeenschappen en compagnieën of rederijen probeerden continu geld voor vrijkoop en repatriatie bijeen te brengen. De gevraagde losgeldsom hing vaak af van de sociaaleconomische status. Maar zelfs voor een scheepsjongen kon een losgeldsom al duizend gulden bedragen: bijna drie keer het jaarinkomen van een arbeider in de Republiek.

3100 gulden

Paravicini was als supercarga en chirurgijn in dienst van de WIC veel geld waard, dat wist men ook in Algiers. Hoewel rederijen vaak het losgeld verschaften, deden ze dit niet altijd uit de goedheid van hun hart. Vaak was het eerder een voorschot, en werd er verwacht dat de zeeman zijn ‘lossingsschuld’ zou terugbetalen aan de rederij, in cash of door middel van te leveren arbeid. Ook moest in veel gevallen het persoonlijke netwerk van de zeeman opgetrommeld worden om borg te staan, of te lobbyen bij de rederij om de casus van hun geliefde aandacht of prioriteit te geven.

Paravicini wist zijn zaak zelf onder de aandacht te brengen: ondanks zijn gevangenschap kon hij brieven sturen naar het thuisland. Hij zorgde er voor dat het noodlot van de St. Pieter en haar bemanning breed werd uitgemeten in de Hollandse kranten. De Algerijnse eigenaar van Paravicini, die 1500 gulden voor hem betaald, stelde het losgeld vast op 3100 gulden. Paravicini’s vrouw Barbara vroeg in oktober 1688 de WIC-directeuren om het losgeld op te hoesten voor haar man ‘in consideratie van sijne goede en trouwe diensten’. Ze beloofde dat hij het bedrag zou terugverdienen in dienst. Na goedkeuring van haar verzoek werden de Amsterdamse gedeputeerden verzocht het te regelen.

De bureaucratische procedure bij de WIC verliep nogal stroperig, pas in 1691 verschenen de Amsterdamse bewindhebbers Pieter van Wickevoort en Jacob Scott voor notaris Stephanus Pelgrom, die eerder door Paravicini zelf in de arm was genomen om documentatie op te stellen over diens aan slavenhandel gerelateerde activiteiten.

Vrij man

Paravicini stuurde in juli 1692 vanuit Livorno – een vrijhaven en daarmee doorvoerhaven voor recent vrijgekochte christenslaven – een brief aan zijn echtgenote. De procedure voor het terugbetalen van de rederij, borgen, contraborgen, en alles ertussenin werd meteen in gang gezet. De rekening was met alle ‘servicekosten’ meegerekend circa 3500 gulden: tien keer het gemiddeld jaarsalaris van een arbeider, of de prijs van een respectabel huis met erf in hartje Amsterdam.

Ondanks het relatief hoge salaris dat Paravicini kon verdienen als supercarga en opperchirurgijn aan boord van de schepen, zal het lang geduurd hebben voordat hij deze schuld kon aflossen. In 1693 zeilde hij weer uit aan boord van het WIC-schip De Roomse Keizer, dat 524 tot slaaf gemaakten inkocht aan de Congolese kust. 477 van de Afrikaanse gevangenen werden in Curaçao ontscheept; 47 van hen hadden de Atlantische oversteek niet overleefd. Nicolaas Paravicini evenmin; hij overleed, weliswaar als vrij man, aan boord van het slavenschip.

Tessa de Boer doet aan de Universiteit Leiden promotieonderzoek naar de exploitatie van het Franse koloniale rijk door vroegmoderne Nederlandse firma’s. Het onderzoek naar de christenslavernij verrichtte zij samen met maritiem historicus Jirsi Reinders.