Chipshol-oprichter Jan Poot (94) overleden

Poot probeerde rond Schiphol een stad te bouwen waar gewerkt, gewoond en gerecreëerd kon worden.



Hij voerde sinds 1986, het jaar waarin hij Chipshol oprichtte, een strijd met Schiphol. De afgelopen decennia stond hij tientallen keren voor de rechter om te strijden voor een stad, die de naam Airport-City moest dragen, rondom Schiphol.



Zijn ontwikkelingsbedrijf had binnen tien jaar ongeveer 600 hectare grond in de buurt van Badhoevedorp in handen. Op die grond moesten appartementen, bedrijven en winkelcentra ontstaan, zo bedacht Poot. Maar het plan van Poot, daarvoor succesvol als vastgoedhandelaar met bedrijven als Eurohome en Eurowoningen, kreeg nooit de wind in de rug.



Tegengewerkt

Volgens Poot werd hij tegengewerkt door Schiphol, de overheid en de rechterlijke macht. Door een conflict met zijn voormalig zakenpartner verloor de ambitieuze Poot ook nog eens 450 hectare grond.



Het grote plan van Poot kwam daardoor nooit van de grond. Al helemaal niet toen de A9 dwars door 'zijn' gebied werd getrokken. De afgelopen jaren verkocht Chipshol de eigendommen rond de luchthaven.



In 2014 staakte Poot de strijd met Chipshol. Poot leefde vanaf dat moment vooral in en rond zijn villa in Wassenaar.