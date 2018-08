Chinese toerist is uitgekeken op Amsterdam

Ook het aantal Amerikaanse en Britse bezoekers dat een kamer boekt in de regio neemt toe

Dit is een trend die Hoogesteijn van Global Blue ook waarneemt. "Zij gaan niet meer automatisch naar de diamantair, maar ook naar de Negen Straatjes." Hij geeft ook de schuld aan de relatief dure euro ten opzichte van de yuan. Bovendien zijn de prijzen van hotelkamers hier flink gestegen. "Amsterdam wordt duurder."



Tijdelijke dip?

Dit zou verklaren waarom het aantal Chinese hotelgasten in de regio wel stijgt, zo'n 27 procent tot 28.000, en in heel het land wel 2 procent is toegenomen. Dat kan erop duiden dat de gewenste spreiding van toeristen over de gehele regio in ieder geval onder Chinezen een feit is, gedreven door de prijs. Ook het aantal Amerikaanse en Britse bezoekers dat een kamer boekt in de regio neemt toe.



Duijn van ABN Amro verwacht dat de dip in Chinese boekingen in Amsterdam tijdelijk is. Ook Ad Godijn, vestigingsmanager van New Century, een hotel in Osdorp dat zich vooral richt op Chinezen, gaat daarvan uit. Zijn keten wil uitbreiden in Osdorp en in de rest van het land. "Ik krijg uit China te horen dat het aantal toeristen met miljoenen zal groeien."