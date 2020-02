Chinese bemanning al dagen vast op schip in haven vanwege coronavirus

Het Westelijk Havengebied. Beeld ANP

Dit bevestigt havendominee Leon Rasser na berichtgeving van AT5.

De bemanning is erg teleurgesteld volgens de geestelijk vader. “De tickets en papierwerk waren al geregeld. Dat is het teken voor de bemanningen dat ze naar huis gaan. De volgende stop is in Rusland en het is maar de vraag of ze vanuit die havenplaats naar huis kunnen vliegen. Amsterdam is een gunstige plaats om bemanningen af te lossen, omdat de luchthaven hier vlakbij de haven ligt.”

Bemanningsleden zitten meestal negen maanden aan boord van een schip. Doordat naar huis vliegen vanuit Amsterdam het minste rompslomp met zich zou meebrengen, werd dat al opgerekt naar tien maanden. Mentaal zit de bemanning er dan ook behoorlijk doorheen, volgens de dominee.

Over tien dagen wordt de situatie opnieuw bekeken, vertelt Rasser. “Hopelijk kunnen ze dan nog op tijd naar huis, want zomaar weggaan kan natuurlijk niet. Gelukkig heeft het schip een lading die langzaam gelost moet worden en dat duurt dus nog even. Boos worden op de rederij heeft natuurlijk ook geen zin, het is geen onwil, het is pure overmacht. Voor een mens is dit alleen niet goed.”