China en olie drukken Europese beurzen

De oliesector stond in de schijnwerpers na het nieuws dat het Noorse staatsinvesteringsfonds uit beleggingen in exploratie- en productiebedrijven zal stappen.



De AEX-index in Amsterdam sloot 1,1 procent lager op 530,55 punten. De MidKap verloor 1,5 procent tot 752,79 punten. Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,7 procent achteruit.



Olie- en gasreus Shell verloor 2,1 procent in de AEX, mede als gevolg van de Noorse beslissing. Ook Europese branchegenoten als Total, BP en Repsol sloten in de min, in het kielzog ook van de flinke lagere olieprijzen.



Tegenvallende cijfers

Bodemonderzoeker Fugro (min 5,4 procent) stond onderaan in de MidKap. Branchegenoten als het Noorse Subsea 7 en het Franse CCG, die tevens met tegenvallende cijfers kwam, eindigden eveneens lager.



Financiële fondsen deden een stap terug, nadat de neerwaartse bijstellingen van de groeivooruitzichten door de Europese Centrale Bank (ECB) een dag eerder ook al voor minnen zorgden. In de AEX verloren ING en ABN AMRO 2,5 en 3,9 procent. BNP Paribas zakte 1,9 procent in Parijs. Ook de Spaanse en Italiaanse banken werden opnieuw van de hand gedaan.



In Frankfurt daalden Deutsche Bank en Commerzbank 1 en 1,8 procent. Topbestuurders van de twee banken zouden weer praten over een mogelijk samengaan van de financiële concerns.



Grootste dalers

Staalmaker ArcelorMittal stond bij de grootste dalers in de AEX met een min van 3,5 procent. Het bedrijf kreeg van een Indiase rechter eindelijk groen licht voor de overname van het branchegenoot Essar Steel. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield voerde de selecte club stijgers in de AEX aan met een plus van 1,6 procent.



De Frans-Italiaanse brillen- en lenzenreus EssilorLuxottica raakte bijna 8 procent kwijt in Milaan na cijfers.



De euro was 1,1239 dollar waard, tegen 1,1220 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,6 procent goedkoper op 55,20 dollar. Brent zakte 2,4 procent in prijs tot 64,65 dollar per vat.