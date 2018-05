Chileense bende zit achter golf van inbraken in Amstelveen

Een Chileense bende die per openbaar vervoer reist, zit achter een golf van woninginbraken in Amstelveen. De politie heeft de zaak in onderzoek.



Terwijl overal in Nederland de misdaadcijfers dalen, nam het aantal inbraken in Amstelveen het afgelopen jaar toe van 290 naar 402, blijkt uit onderzoek van het AD. Burgemeester Bas Eenhoorn van Amstelveen wijt die explosieve stijging aan inbrekers die vanuit Zuid-Amerika worden ingevlogen.



Openbaar vervoer

"Het gaat om professionele groepen," zegt Eenhoorn. "Waar ze makkelijk met het openbaar vervoer kunnen komen, struinen ze de wijken af. Veel is nog onduidelijk. Bijvoorbeeld of de inbrekers uit vrije wil opereren, of dat ze thuis worden bedreigd of gechanteerd."



Eenhoorn wijst erop dat Amstelveen niet ver van Schiphol ligt en uitstekend bereikbaar is met het openbaar vervoer. De meeste inbraken vonden plaats in de winter, met december als record: 57 keer meldingen.