Chicago Social Club voorlopig dicht na brand tijdens jaarwisseling

‘Mede dankzij inzet van personeel, portiers en de hulpdiensten hebben we iedereen snel in veiligheid kunnen brengen en zijn er gelukkig geen gewonden gevallen,’ meldt de club op Facebook.



De brand was snel geblust, wel werd de omgeving tijdelijk afgezet en werden ook de clubs Jimmy Woo, Lovelee en Nova korte tijd ontruimd. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan door een vuurpijl die naar binnen is gevlogen.

Afgelast

De Chicago Social Club roept mensen die spullen hebben achtergelaten op zich te melden per e-mail. ‘We hopen snel meer duidelijkheid te krijgen en zullen proberen zo spoedig mogelijk op al jullie vragen te reageren.’

De feesten in Nova, Jimmy Woo en Lovelee werden na de brand afgelast. Nova en Jimmy Woo laten op Facebook weten dat bezoekers hun geld terug krijgen.

In heel Amsterdam is de jaarwisseling onrustig verlopen. Het aantal incidenten was vergelijkbaar met vorig jaar, maar hulpverleners zijn vaker in hun werk belemmerd - soms zo ernstig dat ze zich moesten terugtrekken.