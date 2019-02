Chemiefabrikanten gaan mogelijk zelf stoom opwekken

AEB Amsterdam werkt bij het onderzoek samen met het Amsterdamse havenbedrijf en Argent Energy, een van de beoogde afnemers van de stoom.



Biobrandstoffabrikant Argent Energy maakt nu zelf stoom. Die kan door stoom af te nemen bij AEB tot 50.000 ton CO2-uitstoot per jaar uitsparen.



Pijpleiding

Na onderzoek kan deze zomer het besluit vallen om een pijpleiding aan te leggen van AEB naar het naburige Argent Energy. Die pijplijn kan dan in 2021 klaar zijn en kan dan ook worden doorgetrokken naar andere bedrijven, die nu nog zelf stoom maken.



Rond AEB liggen zo'n twintig bedrijven die baat kunnen hebben bij een aansluiting op zo'n stoomnet. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor chemiebedrijf Sonneborn. AEB kan stoom leveren van 400 graden bij een druk van 40 bar, maar andere temperaturen zijn ook mogelijk. Zo heeft Argent aan hooguit 200 graden genoeg.



Stadswarmte

AEB maakt stoom om elektriciteit en stadswarmte op te wekken. Door een deel daarvan door te leveren aan bedrijven in de haven kan het rendement omhoog. Een stoomnet geldt als een van de plannen voor de industrie in het Noordzeekanaalgebied om de CO2-uitstoot tot 2030 te halveren.



Bij chemiebedrijf Albemarle in Amsterdam-Noord is de productie van de stoom die het gebruikt voor het maken van katalysatoren de komende tien jaar uitbesteed aan technisch dienstverlener SPIE, die daar met heel nieuwe installaties stoom en perslucht gaat opwekken.



Omdat de installaties een veel hoger rendement hebben gaat ook dit gepaard met een forse besparing. Daar komt bij dat SPIE restwarmte van de installaties gebruikt om het water in de stoomketels voor te verwarmen, waardoor minder energie nodig is voor de productie van stoom.