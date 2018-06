Chemieconcern DSM grote verliezer op kalme beursdag

Op het Damrak was speciaalchemieconcern DSM de gebeten hond na een toelichting van topman Feike Sijbesma op een strategie-update.



De overige Europese aandelenbeurzen noteerden evenmin grote uitslagen, na de verliezen een dag eerder. De zorgen over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China verdwenen wat naar de achtergrond.



Splitsing

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent hoger op 554,97 punten. De MidKap noteerde vlak op 794,99. De beursgraadmeters in Frankfurt en Londen gingen tot 0,4 procent vooruit. Parijs zakte 0,3 procent.



DSM was met afstand de grootste verliezer bij de hoofdfondsen met een min van 4,2 procent. Beleggers reageerden aanvankelijk verheugd op de hogere winstdoelen en de dividendverhoging van het concern, maar nadat Sijbesma speculatie over een splitsing van het concern de kop had ingedrukt ging het aandeel onderuit.



3000 telecommasten

Grootste stijger in de AEX was Altice Europe met een winst van 4,3 procent. Het telecombedrijf bevestigde na de slotbel berichten over de verkoop van circa 3000 telecommasten in Portugal aan de Amerikaanse bank Morgan Stanley en investeerder Horizon Equity Partners. Ook de verkoop van een minderheidsbelang in de Franse telecommasten aan investeerder KKR werd bevestigd.



Aegon daalde 1 procent. Financieel directeur Matthew Rider verwacht meer consolidatie op de Nederlandse verzekeringsmarkt en ziet branchegenoot Vivat als een potentiële overnameprooi. De verzekeraar blijft zich richten op autonome groei, maar kijkt ook nadrukkelijk naar aankopen. Vivat is de voormalige verzekeringstak van SNS Reaal.



Contract in de VS

In de MidKap eindigde maaltijdbestelsite TakeAway.com bovenaan met een winst van 3,5 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis sloot de rij met een verlies van 1,3 procent, ondanks verlenging van een contract in de VS ter waarde van 17,5 miljoen dollar.



In Brussel ging Colruyt 3,7 procent omhoog. Het Belgische supermarktconcern kwam met beter dan verwachte jaarresultaten. Ook schroefde Barclays het koersdoel voor het aandeel op. Deutsche Bank won in Frankfurt 0,3 procent. De bank heeft een schikking van 205 miljoen dollar in de VS getroffen over wisselkoersmanipulatie.



De olieprijzen gingen omhoog. De Iraanse olieminister verklaarde voorafgaand aan de OPEC-vergadering in Wenen niets te zien in een productieverhoging door het oliekartel. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 66,08 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 75,21 dollar per vat. De euro was 1,1588 dollar waard, tegen 1,1578 dollar op dinsdag.