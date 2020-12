Chef politie Oost en Zuidoost overgeplaatst na klachten over werkklimaat

Beeld ANP XTRA

De politiechef werd begin augustus al met ‘buitengewoon verlof’ gestuurd naar aanleiding van die aantijgingen. Ook werd een intern onderzoek ingesteld, dat woensdag werd afgerond.

Uit het onderzoek naar het ‘onveilige werkklimaat’ in district Oost zijn geen strafbare feiten gekomen, zo meldt de politie. Ook is er geen reden om aanvullend disciplinair onderzoek in te stellen.

Wel werd in het onderzoek duidelijk dat een aantal werkrelaties waren verstoord en dat dit ‘impact had op het functioneren van het managementteam van het district’.

Verantwoordelijk

De districtchef, Koers, is eindverantwoordelijk. De politieleiding heeft daarom besloten hem over te plaatsen naar ‘een soortgelijke functie’ buiten de eenheid Amsterdam. Het buitengewoon verlof van Koers is per direct beëindigd. Tot een nieuwe plek gevonden is gaat de voormalig districtchef aan de slag binnen een landelijke portefeuille.

Volgens Frank Paauw, hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, realiseert de politieleiding zich de impact die ‘het voornemen tot overplaatsing’ heeft. “Het is een opdracht aan onze organisatie om hier iets van te leren. Het besluit stelt zowel het district als het sectorhoofd in staat een nieuwe start te maken.”

Koers’ voorganger Ad Smit moest in 2018 eveneens gedwongen vertrekken omdat hij wordt verdacht van verduistering.