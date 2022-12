Chef-kok Sidney Schutte van Spectrum: ‘Kalkoen is zo teringdroog, wie bedenkt om dat met kerst te eten?’

Chef-kok Sidney Schutte: ‘Ik weet niet wie heeft bedacht dat je met kerst kalkoen eet. Het is zo teringdroog. Had dan eend gedaan.’ Beeld Harmen de Jong

Middelburg

“Daar stond het ziekenhuis waar ik geboren ben, maar ik groeide op in Nieuwland, een dorpje vlakbij. Eigenlijk heet het Nieuw- en Sint Joosland, maar niemand noemt dat zo. Het is nu vrij rustig, dat was toen ik er woonde gelukkig anders. Ik was niet iemand die binnen kon zitten, was alle dagen buiten.”

“Ik heb er tot mijn zeventiende gewoond. Eigenlijk wilde ik bij Inter Scaldes aan de slag, in Kruiningen, maar als ik nu terugkijk, kon dat helemaal niet. Ik stond pas net in de keuken, dan kun je niet meteen bij een van de beste zaken van Nederland aan de slag. Ik denk dat ik niet eens wist waar ik precies solliciteerde, ik wilde gewoon bij de beste zaak werken.”

Afwasser

“Mijn allereerste baantje was in de afwas, bij het café dat toen De Vriendschap heette. Nu heet het Café Cliché Middelburg, ik heb het vorig jaar met mijn compagnon overgenomen. Ik was veertien toen ik er begon. Ik zag die jongens in de keuken, echt koken met producten, de snelheid waarmee ze werkten. Dat triggerde me enorm. Na een half jaar mocht ik zelf in de keuken werken, bij een klein restaurant in Middelburg. Daar werkte echt zo’n ouderwetse chef-kok, die zocht een hulpje om salades te maken, groentes te snijden. Geweldig. Wat me aantrok, maar wat me ook wel frustreerde omdat ik het zelf nog niet kon, was dingen lekker maken. Spelen met smaken. Dat vind ik nog steeds heel boeiend. Die chef kon dat heel goed. Hij deed in zijn eentje de hele warme kant. Alles wat ie meegaf was lekker. Een truffelsaus, een beurre blanc. Ik stond altijd de pannetjes uit te likken.”

De Librije

“Een hele mooie tijd. We gingen van twee naar drie sterren. Het restaurant zat een jaar van tevoren vol, vijf dagen in de week lunch én diner, dus we maakten hele lange dagen. Dat moet ook: als je goed wilt worden in je vak, moet je veel uren maken.”

“Zwolle is een leuke stad: pittoresk, gezellig, iedereen kent elkaar. Laatst moest ik weer eens koken bij De Librije. Toen viel me wel op dat iedereen er Nederlands praat. Bij Spectrum is het veel internationaler. Je hebt met Nederlanders een ander contact. Die zeggen: ik ken jou, ik volg je op Instagram, dan is er meteen een klik. Buitenlanders hebben vaak geen idee, die zitten gewoon in een goed restaurant.”

Twee sterren

“Dat was kneiterhard werken. Zeven maanden na de opening van Spectrum, toen nog Librije’s Zusje, in 2014, kregen we direct twee sterren. Ik had er één verwacht. Het was super, we hebben een groot feest gebouwd, maar ik dacht ook: fuck, nu begint het pas. Ik heb de jongens bij elkaar geroepen en gezegd: luister, nu moeten we laten zien dat we het waard zijn, en dat we voor drie sterren gaan. Je wilt de verwachtingen van de gasten waarmaken. Als je geen ster hebt en je bent waanzinnig goed, zijn mensen serieus verrast. Bij ons hebben gasten regelmatig een houding van: laat maar zien.”

“Veel van onze gasten eten vaak in dit soort zaken. Voor hen is dit allemaal heel normaal. Ik vind het leuk als er mensen komen voor wie bij Spectrum eten iets spannends is. Daar geniet ik van. Ik stel ze ook op hun gemak, dat gaat vanzelf, ik ben gewoon een simpele vent die van lekker eten maken houdt.”

Kerstmis

“Ik had nooit wat met kerst, ik werkte altijd. Het is een van de drukste avonden van het jaar en die wil je perfect uitvoeren, dan valt privé gewoon weg. Maar nu ik een gezin heb, is het opeens een ding geworden. Tweede Kerstdag is Spectrum gesloten, dan houden we thuis Eerste Kerstdag, met alles erop en eraan: cadeautjes, lekker eten. Ook al is de tweeling pas twee jaar oud, ik wil ze dat kerstgevoel bijbrengen.”

“We hebben in het restaurant een kerstmenu, maar ik ga niet los met kerstballen en kerststerren. Ik doe wel iets met het dessert. Met oud en nieuw zijn we ook open. Dan is het menu iets kleiner, en is er daarna een boottocht over de grachten. Met kaviaar, champagne, en ook met oliebollen. Die gaan de gasten niet eten natuurlijk, ze hebben net een heel menu op, maar die schalen moeten er wel staan. Oud en nieuw is oliebollen.”

Kalkoen

“Ik weet niet wie bedacht heeft dat je kalkoen eet met kerst. Had dan eend gedaan, kalkoen is zo teringdroog. Ergens in Amerika schijnen ze de beste manier te hebben gevonden om hem te bereiden: ze zouten en marineren hem eerst, stoppen de vulling erin en naaien hem dicht. Dan koelen ze de kalkoen terug tot min 1 graden, en daarna laten ze hem in een bak zakken met kokende olie, van 205 graden. Dat kan alleen als je die bakken olie buiten hebt staan, want dat ontploft zo ongeveer, dus je moet hard wegrennen, maar dan is de kalkoen van buiten krokant en van binnen sappig. Ik zou het weleens willen proberen, ik vind het wel boeiend.”

“Als je thuis kalkoen maakt, zou ik hem eerst aanbraden in een grote braadslee, op het vuur, met veel boter. En dan op lage temperatuur, 80 graden, langzaam laten garen in de oven. Wel testen van tevoren, want dat kan zomaar acht tot twaalf uur duren.”

Ganzenlever

“Ik gebruik het wel, dat is ook wat mensen verwachten – lever, kaviaar – maar niet veel. De ganzenlever die wij hebben, komt uit Hongarije. Die ganzen worden op een manier gevoed waar ik helemaal oké mee ben. Ganzen voeden met een trechter, zoals vroeger, dat kan echt niet meer.”

“Met bedreigde dieren, zoals paling, werk ik niet. Ik heb een keer tonijn geserveerd, daar heb ik zo veel gezeik mee gekregen. Joël Broekaert kwam eten, van NRC, en die schreef dat hij die tonijn het meest fantastische gerecht vond, maar de lezers zaten tegen het plafond. Blauwvintonijn, die werd bedreigd, het was een schande. Maar onze tonijn kwam van een farm in Portugal, met alle certificaten en alles, die was helemaal oké. Ik heb het hier ook altijd over met mijn leveranciers. Die moeten me behoeden dat ik iets op de kaart zet dat niet kan, ook niet als het op het randje is. Het mag nooit misgaan, dat kan niet, en ik wil de discussie ook niet.”

Costa Rica

“Fantastisch land, schitterend, die jungle, ik heb schildpadden gezien zo groot als een eettafel. Maar dat eten, Jezus Christus. Ik zat in de bushbush, elke dag kregen we bruine rijst met zwarte bonen. Blokje tomaat erdoor, beetje vlees erbij. Zo kut. De eerste dag denk je nog: prima, de tweede dag: o nee. En de derde dag wilde ik naar huis. Ik herkende mezelf niet meer, ik werd bijna agressief. Dan merk je: mijn hart ligt bij lekker eten. Toen heb ik me voorgenomen: ik ga nooit meer op vakantie naar een plek waar het eten niet goed is.”

Personeelstekort

“Ik mag in mijn handjes knijpen, er zijn genoeg mensen die het leuk vinden om bij ons te werken, en ze blijven ook. De afgelopen twee jaar is de werkmentaliteit zo veranderd, dat is bijna eng. Op een gegeven moment gingen mensen uit de horeca helpen met vaccineren. Die komen allemaal niet terug, want die zijn dan verwend, zegt men. Hoe dan? Ik heb het weleens aan iemand gevraagd. Vaccineren betaalde beter, zei hij, hij hoefde minder te werken. Ja maar, vind je het ook leuk, vroeg ik. ‘Mja, nee, weet ik veel…’ Dat vind ik zo raar: als je van je vak houdt, ga je toch niet iets doen waar je hart niet ligt, alleen maar omdat het beter betaalt?”

Verse friet

“Mijn guilty pleasure. Het lekkerste wat er is. Ik eet het eigenlijk nooit, maar als ik door het hotel loop en de jongens van het hotel bakken friet, kan ik het niet laten om wat mee te snaaien. Constant. Dat kun je ook wel aan me zien, trouwens.”

Librije’s Sushi

“Het probleem met Librije’s Zusje was: de gasten konden het gewoon niet uitspreken. Ik hoorde Aziatische gasten een keer aan tafel Librije’s Sushi zeggen en moest er zo om lachen. Sinds die tijd was het Librije’s Sushi. Toen we van naam gingen veranderen, hebben we wel rekening gehouden met dat het voor buitenlanders uit te spreken moest zijn. Spectrum staat voor een spectrum aan smaken, aan gastvrijheid, en is internationaal goed uit te spreken. Het past qua naam totaal niet bij Waldorf Astoria, maar dat is precies de bedoeling. Het restaurant moet op zich staan.”

Cliché

“Het idee ontstond toen ik een appartement had gekocht waar nog geen keuken in zat. Toen kwam ik erachter dat in Amsterdam best veel gekookt werd, maar toch ook veel moeilijk. Ik wilde een restaurant starten dat toegankelijk is en waar je met je gezin kunt komen. Overal zit je te moeilijk en te duur en zijn er te veel handelingen op het bord. Laat al die troep weg, dat scheelt je een kok. Daar is Café Cliché uitgekomen.”

Tweeling

“Ik dacht dat ik weinig sliep, maar sinds de komst van de tweeling weet ik: het kan met nog veel minder. Het houdt nooit op: kinderen zijn steeds ziek, en als de een beter is, wordt de ander ziek. Ik kan ook niet in mijn eentje met ze weg. Laatst was ik met ze naar de dierentuin. Toen rende Beer de ene kant op en Lenthe de andere. Er was water in de buurt, ik vertrouwde het niet, dus ik heb Lenthe als een zak aardappelen onder mijn arm genomen en ben achter Beer aan gaan rennen. Dat had je eigenlijk moeten filmen.”

Energiecrisis

“Wie had die nou aan zien komen? Ik heb er in het hotel veel mee te maken, maar ook in Cliché. Die crisis is heel slecht, ik heb er veel moeite mee dat mensen met een gemiddeld inkomen hun rekeningen nauwelijks nog kunnen betalen. Maar het is ook een katalysator voor vernieuwing, voor meer zonnecellen en waterstof.”

“De prijzen zijn gestegen, maar je kunt niet alles doorberekenen aan de klant. Dat is het lullige in de horeca: de ingrediënten zijn skyhigh gegaan, het personeel is duurder geworden en schaars. We hadden eerst de klap van covid, en dan komt nu dit erachteraan. Ik ben benieuwd naar volgend jaar, ik denk dat veel horecaondernemers er behoorlijk klaar mee zijn. Geld verdienen is nu wel heel moeilijk geworden.”