Chef-kok Ron Blaauw: ‘Ik wil niet hip zijn, maar gezellig’

Ron Blaauw. Beeld Erik Smits



Voor iemand die nooit in Amsterdam heeft gewoond, wilde Ron Blaauw (55) wel erg graag naar de stad komen. Het begon in de tijd dat bewoners van Amsterdam verhuisden naar plaatsen als Purmerend en Hoorn. “Je merkte het meteen aan de humor, het taaltje. Dat trok mij, ik wilde naar Amsterdam. Ik kwam uit de binnenstad van Hoorn. Heel warm en gezellig, maar de gedachte was: je krijgt hier een vriendinnetje, gaat trouwen en sterft ook weer in Hoorn.”

“Ik kende ze al van het voetbalveld. In Hoorn dachten wij dat we een grote stad waren. De dorpen eromheen, daar woonden de boeren. Maar als we tegen een Amsterdamse club moesten, werden wij ineens boeren genoemd. Ik ging er al heen om kleren te kopen bij Cool Cat, dat was stoerder dan een broek uit Hoorn. Of een nieuwe lp halen bij Boudisque en dan met het tasje door Hoorn lopen en hopen dat iedereen het zag.”

Je hebt dus nooit in Amsterdam gewoond?

“Nooit. Eerst tot mijn 25ste in Hoorn, daarna naar een flat in Amstelveen, dat was verschrikkelijk, heel onpersoonlijk. En nu sinds achttien jaar in Ouderkerk. Het dorpse doet me denken aan West-Friesland, dat je mekaar helpt. Gisteren kreeg ik een appje: de honden van Blaauw lopen buiten. In 10 minuten fiets ik naar het Ajaxstadion. Ik zit graag dicht bij de stad, maar ben ook blij als ik die weer verlaat.”

Waarom wilde je kok worden?

“Ik had de mavo afgemaakt en zou naar de havo gaan. Dat wilde ik niet. Ik moest en zou naar Amsterdam, alleen zaten alle opleidingen al vol, ik was te laat. Mijn ouders waren niet zo bezig met school. Bij mijn eigen kinderen zie ik nu dat op school hele overlegavonden worden belegd als de leerlingen niet hoog genoeg worden geplaatst. Ze moeten allemaal een vwo-advies hebben. Over mij werd na de lagere school gezegd: mavo of havo. Mijn ouders vonden mavo ook prima. Mijn broer deed lts en ging daarna in de bouw werken.”

“Een week voor ik aan de havo zou beginnen, kwam er een bericht dat er nog plaats was op het kmbo, waar ze een koksopleiding hadden. Het ging mij puur om Amsterdam. Als het een school was geweest om timmerman te worden had ik het ook gedaan. Of de kleinkunstacademie, of de toneelschool. Ik had nog nooit een ei gebakken. Mijn moeder zei: jíj, koken?”

Zijn topkoks vaker van eenvoudige komaf?

“Hans van Wolde, Jonnie Boer, Onno Kokmeijer: op mijn niveau zie ik veel jongens van de gestampte pot, die ook gewoon mavo hebben gedaan en zich van onderaan in de keuken omhoog hebben gewerkt. Wat ik veel hoor is dat koks op hun 16de zijn begonnen als afwasser. Ik begon bij De Kersentuin. In die tijd werden daar in de keuken Franse termen gebruikt, ik wist niet wat het betekende, dat moest ik allemaal leren. Misschien is dat bij de nieuwe generatie anders. Joris Bijdendijk komt uit een ander soort gezin dan ik.”

We zitten aan een tafel in Ron Gastrobar aan de Sophialaan in Amsterdam-Zuid. In de Kerkstraat, bij de Leidsestraat, bevindt zich Ron Gastrobar Oriental Downtown. “Veel toeristen, meestal echt met een missie om daar te komen eten.” In Ouderkerk en Laren zijn twee vestigingen van de Ron Gastrobar Indonesia. “Die hebben een dorpsfunctie. Als de kinderen klaar zijn met sporten even snel een rijsttafel eten.”

Verschillen die twee onderling van elkaar?

“Ouderkerk is mijn eigen dorp. Die in Laren is weer anders.”

Meer rijke klanten?

Lachend: “Anders, laat ik het zo maar noemen.”

En wie komen er hier aan de Sophialaan?

“Alles. Van profvoetballers en artiesten tot opa en oma. Mijn eigen moeder moet hier zonder gêne gaan zitten. De woorden trendy of hip wil ik niet horen.”

Want?

“In dit pand heb ik eerst met het restaurant Sophia gezeten. Een fout zou ik het niet noemen, wel een leermoment. Het eerste dat ik leerde was dat ik niet iemand ben voor clubjes. Ik was erin gestapt met een investeringsfonds, zoiets doe ik nooit meer.”

En verder?

“De eerste dag dat we openden kwam ik aanlopen en zag buiten een rij staan. Ik dacht: wat is er gebeurd, hebben we brand gehad? Barretje Hilton en Lexington waren net gesloten, iedereen kwam hiernaartoe. Alsof ze een onderlinge telefoonlijn hadden: allemaal naar Sophia. We hadden het mooi ingericht, met een New Yorkse allure, ik wilde dat mensen voor of na het eten aan de bar wat konden drinken. Dat ging niet, de bar zat helemaal vol.”

“Het viel me op dat ik een aantal vrouwen steeds aan de bar zag zitten, met pakjes sigaretten op tafel. Ik vroeg wie dat waren en waarom ze altijd op dezelfde plek zaten. Dat bleken prostituees te zijn. Sophia was iets geworden dat ik niet meer kon sturen. Even later gingen twee nieuwe restaurants open, Lola’s en Momo. Tweederde van onze klanten was verdwenen, die gingen allemaal naar die nieuwe tenten. Dat is wat er gebeurt met trendy restaurants: na een tijdje zijn ze niet meer in de mode. Ik wil niet hip zijn, maar gezellig.”

Waarom noem je een restaurant naar jezelf?

“Dat was niet de bedoeling. We hadden Hans van Walbeek, de grote reclameman, opdracht gegeven een nieuwe naam en een nieuw logo te bedenken. Hij kwam met het idee: Ron Blaauw – en maakte ook direct een logo waarin hij iets had bedacht met die twee a’s naast elkaar. Tot 2013 heb ik die naam gebruikt, tot ik de gastrobars opende.”

Ben je kok of ondernemer?

“Kok. Dat voel ik zo. Ik wil mezelf niet vergelijken met Paul Bocuse, maar als hem werd gevraagd of de keuken er anders uitzag als hij niet aanwezig was, dan zei hij: nee, het is hetzelfde als wanneer ik er wel ben. Dan stond hij dus ook niet in zijn eentje achter de pannen. Zo zie ik het ook: mijn naam staat erboven, maar we leveren een teamprestatie. Ik ben een kok en ik onderneem weleens iets. Soms gaat dat goed, niet altijd.”

Wanneer ging het niet goed?

“Bij het Leidseplein hadden we Ron Gastrobar Paris, naast Palladium. Een prachtig restaurant, als Balthazar in New York. Alleen liep het niet. Klanten kwamen één keer, ze wilden niet terugkomen. De plek was verkeerd. Amsterdammers willen niet naar het Leidseplein, dat is voor toeristen. En de sfeer op straat was grimmig. Als ik mijn scooter neerzette, werd ik in de paar meter naar de voordeur agressief benaderd: wat moet je nou?”

Zijn er culinaire trends deze kerst?

“Groenten zijn een steeds belangrijker onderdeel geworden van uit eten gaan. Dat is de grootste ontwikkeling die ik dit jaar heb gezien. Verder was het een euforisch jaar, na corona wilde iedereen weer losgaan. Klanten vervingen de huiswijn voor flessen van 30 of 40 euro duurder. Wanneer je als restaurant geen goed jaar hebt gedraaid doe je echt iets verkeerd.”

Komen mensen naar een restaurant met kerst?

“Zeker. Wij zijn open voor lunch en diner, ontbijt ook. Op de kerstdagen voel ik bij de klanten veel spanning, ik denk door de druk van de verplichting. Zeker op tweede kerstdag, als mensen al wat uitgekakt zijn. Veel ruzies, onderling en zelfs met andere tafels. Wat er thuis uit zou komen met kerst, gebeurt dan hier aan tafel.”

“Wat je ook vaak ziet: gezinnen met alleen twee ouders en hun kinderen. Alsof ze tijdig hebben gereserveerd zodat ze tegen de rest van de familie kunnen zeggen dat ze helaas al iets anders hadden gepland. Of oma aan de kop van de tafel, omdat die er even uit moest. Als het in een familie niet goed zit, zou ik adviseren: ga naar een zaak met entertainment of muziek. Zoals vroeger bij Joop Braakhekke. Zodat er genoeg te zien is en er geen stiltes vallen.”

Waar ga je zelf heen?

“Sinds een paar jaar ben ik ’s avonds thuis met kerst. In het begin was dat onrustig, ik dacht steeds: ik moet naar de zaak.”

Beeld Erik Smits

CV Ron Blaauw (Hoorn, 1967) is eigenaar van Ron Gastrobar en Ron Gastrobar Oriental in Amsterdam. In Ouderkerk en Laren zijn er vestigingen van Ron Gastrobar Indonesia.

De stad van... Ron Blaauw Echt Amsterdams

“Op de tribune van Ajax – als het slecht gaat. Dat negatieve, maar met humor. Na 20 minuten al, of na drie of vier wedstrijden in het seizoen. Meteen over de trainer roepen: oprotten, wegwezen.” Accent

“Ik denk zelf dat het West-Fries is, in de rest van Nederland word ik gezien als die Amsterdammer.” Partner

“Ze komt uit Amsterdam. Ik krijg vaak genoeg te horen dat zij hier is geboren en ik niet.” Huur of koop

“Koop. Dat komt door mijn opvoeding: het hoogtepunt van je leven was als je een huis kon kopen.” Import

“Natuurlijk kunnen dat Amsterdammers worden, al denken ze daar in de Jordaan misschien anders over. Kijk hoeveel culturen hier zijn, dat maakt de stad juist zo mooi.”

Amsterdammers klagen graag over de snel veranderende stad, maar willen hier toch blijven wonen. Hoe werkt dat, vraagt schrijver Robert Vuijsje (Alleen maar nette mensen, Salomons oordeel) zich af in een wekelijkse interviewserie met bekende en minder bekende Amsterdammers. Lees hier alle afleveringen terug.