Chef-kok Minevitus verzorgt catering voor NOS-ploeg tijdens Tour de France: ‘Ik zei meteen ja’

Chef-kok Minevitus Veltman (74) uit Weesp gaat naar de Tour de France. Hij zal de catering verzorgen voor de NOS-ploeg. ‘Dat ik op mijn oude dag Frankrijk nog in rep en roer mag brengen.’

Chef-kok Minevitus Veltman, van restaurant Minevitus in Weesp, heeft een naam hoog te houden als norse mopperpot, maar deze dag is hij in een opperbest humeur. En dat komt niet omdat hij precies vijftig jaar is getrouwd met zijn Angelique (“Ik houd niet van jubilea!”), maar omdat hij op het punt staat naar Frankrijk te vertrekken, om daar de Tour de France mee te maken.

marken en België. Pas volgende week donderdag komt de karavaan aan in Noord-Frankrijk, in de zesde etappe naar Longwy. Pas daar schuift Veltman aan.

Hij heeft de klus gekregen via vriend en trouwe klant Walter Siegers, die al veertig jaar in de ­media werkt, en zelf ook mee gaat. Siegers: “Het is een logistieke operatie van hier tot Tokio. En ik vind het ook leuk om met die oude chagrijn op pad te zijn.”

Veltman: “Hij weet niet waar hij aan begint.”

Lokale markten

De chef-kok staan lange dagen te wachten. Elke dag verhuizen naar de volgende etappeplaats, boodschappen doen, koken, vanaf 18.00 uur het eten serveren aan 25 à 30 mensen die op verschillende tijdstippen moeten eten, en dan nog opruimen. En de dag daarna weer.

Veltman verheugt zich het meest op boodschappen doen op de lokale markten, zoals hij dat vroeger Franse topchefs zag doen in de kookprogramma’s op TV5, toen hij die zender nog kon ontvangen.

De gerechten die hij van plan is te maken, ­verschillen per streek. “Het is aan mij het zo lekker te maken, dat een Nederlander het ook lust. Alleen, een biefstuk mooi saignant krijgen wordt lastig, zeker als ze om beurten gaan eten.”

Boeuf bourguignon bij Bourgondië, paella in de Pyreneeën, geschnetzeltes in Zwitserland (“Een soort Zwitserse shoarma in roomsaus, heerlijk”), bouillabaisse in de Provence, sau­cisse lyonnaise in Lyon en cassoulet in Carcassonne. “Dat is een bonenschotel met gekonfijte eend. Je kunt het net zo duur maken als je wilt. Hier zou ik er eendenlever bij doen, maar dat zie ik daar niet gebeuren.”

Snel eten

Ook moet hij er rekening mee houden dat de mensen waar hij voor kookt niet op vakantie zijn, maar aan het werk. Ze moeten sneller kunnen eten, minder relaxed. “En in Frankrijk ­gebruiken ze nogal wat knoflook. Dat zal ietsje minder worden.”

Veltman hoopt alleen dat het niet te warm wordt; vorige week was het in Zuid-Frankrijk nog 42 graden. “We hebben wel een mooie foodtruck die aan twee kanten open kan, dus je staat in feite buiten te koken.”

Siegers: “Ik heb mijn reanimatiediploma, ­gelukkig.”

Het restaurant, dat in 2019 nog een 8 kreeg in de Paroolrubriek Proefwerk, blijft uiteraard gewoon open. Vity, de zoon van Veltman, heeft de zaak al een tijd geleden overgenomen. Hij serveert een Tour de France-menu van 3 of 4 gangen.

Ondertussen snapt Veltman al die aandacht niet; zo meteen komt het WeesperNieuws ook al langs. Veltman: “Ik ga alleen maar naar de Tour de France, hoor.”

Siegers: “Vitus, je hebt werkelijk geen idee wat je te wachten staat.”

Veltman: “Dat is het leuke d’r aan.”