Chef-kok John Halvemaan (69) overleden

'Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van een van onze oprichters en nestors van de Dutch Cuisine, John Halvemaan,' schrijft restaurantvereniging Les Patrons Cuisiniers, waar Halvemaan medeoprichter van was.



De eigengereide Halvemaan genoot een gigantisch aanzien onder collega's, als de man die in de jaren zeventig de nouvelle cuisine naar iets Nederlands vertaalde.



Topgastronomie

Hij experimenteerde met Aziatische ingrediënten en bewerkte oude streekgerechten, in een tijd dat er in de Nederlandse topgastronomie eigenlijk alleen Frans werd gekookt. In plaats van blikgroenten - destijds alomtegenwoordig - serveerde Halvemaan vérs.



Samen met Esther runde hij eerst restaurant Auberge op het Leidseplein, daarna La Rive in het Amstelhotel en nu alweer 27 jaar de eigen zaak in Buitenveldert. Voor alle drie de zaken kregen ze een Michelinster.



Restaurant verkocht

In 2015 werd bij Halvemaan een dodelijke vorm van prostaatkanker ontdekt, vertelde hij een jaar later in gesprek met Het Parool. "'U heeft een vorm van prostaatkanker die niet te opereren is,' zei de oncoloog. 'We weten alleen dat u eraan doodgaat, meneer. Maar wanneer? Dat weten we niet.' Ik zat daar bijna een uur in die kamer, alleen met dat nieuws. Dat was zo... Dat kun je je niet voorstellen, dat gevoel. Dat is afschuwelijk."



Hij kreeg viermaal chemotherapie en deed mee aan een experimenteel programma, waarvan hij hoopte dat het zijn leven kon verlengen.



Door de ziekte werd hij afgelopen september gedwongen zijn restaurant te verkopen, schrijft HP/De Tijd. Hij was van plan veel te gaan reizen, naar Spanje, naar Azië. Maar ruim drie weken geleden ging het steeds slechter met de chef. Zijn oncoloog raadde hem af nog verre reizen te maken.



Voor Halvemaan moest een 'fantastisch gerecht' altijd simpel blijven, zo zei hij tegen Het Parool. "Maar dat is nog helemaal niet zo simpel. Het draait om balans, en balans is lastig uit te leggen. Die ís er, schijnbaar moeiteloos, of die is er niet."



