Chef Alice Waters wint Johannes van Damprijs 2017

Waters (1944) is een internationaal icoon en een van de invloedrijkste chefs van de Verenigde Staten, zegt de jury. Ze inspireert mensen al sinds de jaren zestig om verse, lokale en seizoensproducten te gebruiken.



De oeuvreprijs is bedoeld voor personen die zich hebben ingezet voor de verspreiding van de kennis van de gastronomie. Claudia Roden, Hardold McGee, Carlo Petrini, John Halvemaan en Yotam Ottolenghi gingen Waters de afgelopen jaren voor.



Chez Panisse

In 1971 opende Waters haar restaurant Chez Panisse in de stad Berkeley. Dit restaurant is volgens de jury een symbool geworden in haar strijd voor beter eten. In de jaren negentig begon ze een schoolprogramma dat kinderen leert over gezonde voeding.



De prijs, genoemd naar culinair journalist Johannes van Dam, wordt toegekend door de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en uitgereikt tijdens de Kookboekenweek op vrijdag 16 november.