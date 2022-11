Chauffeursstaking treft leerlingen in speciaal onderwijs: ‘Mijn therapie is al gestopt hierdoor’

Elijah Delsink (19) is voorzitter van LBVSO (Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs). Beeld Dingena Mol

De 19-jarige Elijah Delsink kan zich niet nog meer dagen met weinig of geen lessen veroorloven. Hij zit in 5 vwo van het Altra College Bleichrodt, een school voor speciaal onderwijs, en wil volgend jaar eindexamen doen. Door zijn klassiek autisme kan hij niet vanuit Amsterdam Oost alleen naar zijn school in Zuidoost. “Ik heb de zwaarste vorm van autisme die er is en ik heb heel veel angsten rondom openbaar vervoer.”

Delsink ondervindt net als de andere Amsterdamse leerlingen die afhankelijk zijn van Munckhof, het bedrijf dat aanvullend vervoer voor kinderen in het speciaal onderwijs aanbiedt, al maanden problemen. In september kwam het bedrijf veertig chauffeurs tekort in Amsterdam met als gevolg dat kinderen niet of te laat op school kwamen.

Dat de werksituatie onhoudbaar is, blijkt uit de staking die vrijdag plaatsvindt. Munckhof werft chauffeurs voor een uurloon vanaf 12,17 euro. Een ouder van wie het kind ook afhankelijk is van de taxi wijst op de lonen: “Je kan bij de Jumbo werken voor 14,08 euro per uur, met regelmatige diensten.”

‘We moeten wel’

Anne Stienstra (60) is een van de chauffeurs die vrijdag staken. Ze is taxichauffeur voor Munckhof, krijgt al jaren ‘beroerd’ betaald voor haar diensten en staakt voor de eerste keer in haar leven. “Ik vind dat wel spannend, maar we moeten wel. Ik heb een contract van 32 uur, geen toeslagen en krijg 1600 euro per maand. Maar als ik ziek ben, is veel voor eigen rekening.”

“Ik kreeg vorig jaar bijvoorbeeld corona door een passagier. De eerste dag ziek is voor eigen rekening en de rest van de dagen krijg ik 70 procent uitbetaald. Ik was een week ziek, dat kost me meer dan vierhonderd euro. Het werk is leuk, met die leerlingen, en ik vind het spijtig voor de kinderen, maar ik moet ook mijn water en elektra betalen en mijn boodschappen doen. Dit kan zo echt niet meer.”

Delsink, die tevens voorzitter is van het Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs, heeft daarom wel begrip voor de chauffeurs. “Maar ík kan nu niet naar school. Ik vind dat kut. Ik loop al achter op school vanwege deze leerlingenvervoerscrisis en die achterstand loopt zo alleen maar op.”

Soms negen uur, soms tien uur

Hoewel Bart de Smit, woordvoerder van het bedrijf, donderdagmiddag zegt dat vrijwel alle veertig vacatures die in september nog openstonden inmiddels zijn vervuld, komen leerlingen nog altijd te laat op school, blijkt uit een rondgang.

“Ik hoor rond kwart voor 9 opgehaald te worden. Dat is de afspraak. Soms is dat negen uur en soms tien uur,” zegt Delsink. “En ook terug is het drama. Ik krijg enorm veel stress van deze situatie.”

Ook zijn therapie is gestopt doordat het vervoersbedrijf zijn zaken niet op orde heeft, vertelt hij. “Ik had vijf keer in de week therapie om vier uur. Dan ging ik meteen van school naar huis en door, maar omdat we niet weten wanneer de chauffeur komt en mijn vervoer vaak te laat komt, kan ik geen afspraak maken met mijn therapeuten. Het gevolg is dat ik sinds het begin van dit schooljaar geen sporttherapie en gesprekstherapie meer heb.”

Scholen in Amsterdam houden rekening met de staking, maar kunnen niet meer doen dan afwachten. Zelf vervoer regelen is onmogelijk of te duur en lang niet alle ouders kunnen hun kinderen brengen. “Als ze afwezig zijn door de staking, melden we ze geoorloofd afwezig,” zegt Edith du Fijan, directeur van SBO Het Spectrum in Oost.

