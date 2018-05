Chauffeurs van taxi's op groengas boos op gemeente

Populariteit

Makhlouf denkt dat de populariteit van de schone taxi's de gemeente heeft verrast. "Ik heb op 18 december mijn nieuwe auto gekocht, maar als ik wist dat elektrische taxi's al zo snel voorrang zouden krijgen op taxi's die op groengas rijden, had ik mijn diesel nog even gehouden om later een elektrische te kopen."



Met hun kleinere laadruimte zijn elektrische taxi's bij het station ook niet ideaal voor toeristen en hun bagage, vindt hij. "Er zijn ook nog geen busjes die elektrisch rijden." Bovendien is groengas bijna klimaatneutraal, benadrukt hij, en al veel schoner dan diesel of benzine. Groengas wordt opgewekt uit slib van de rioolwaterzuivering. "Op z'n Amsterdams: u rijdt op uw eigen schijt."



De chauffeurs weten al sinds 2016 dat de standplaats bij CS vanaf 2021 exclusief elektrisch is. De voorrangsregeling kwam daar in maart plotseling bovenop. De chauffeurs voelen zich niet goed vertegenwoordigd door hun TTO's, en ze verwijten de gemeente dat de lat nu alweer hoger wordt gelegd.



"Niet correct," vindt Makhlouf. "De gemeente kan dat niet maken."